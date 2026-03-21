Eşini Bıçaklayan Zanlı Tutuklandı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde eşini bıçakla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, eşi Rukiye T'yi (26) bıçaklayarak kaçtığı öne sürülen İsmail T'yi (27) saklandığı adreste yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Yaralanan kadının hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Öte yandan, şüphelinin daha önce eşini darbettiği gerekçesiyle cezaevine girdiği ve 5 ay sonra tahliye edildiği bildirildi.
Olay
Karşıyaka Mahallesi'nde 17 Mart'ta evde çıkan tartışmada İsmail T, eşi Rukiye T'yi bıçakla yaralamış ve olay yerinden kaçmıştı. Kadın, Denizli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.
