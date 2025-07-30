Eşini Kayınbabası Öldürdü: Anlaşmazlık İddiası

Adana'da eşi kayınbabası tarafından öldürülen kadın, olayın kiralanan hazine arazisinin şikayet üzerine mühürlenmesi nedeniyle çıktığını iddia etti.

Merkez Seyhan ilçesinde 25 Temmuz'da babası Erol Köse'nin (69) av tüfeğiyle öldürdüğü Nihat Köse'nin eşi Hatice Köse, Yüreğir ilçesindeki evinde gazetecilere açıklama yaptı.

Köse, eşinin hayatını kaybettiği, kayınbiraderi Mesut Köse'nin ağır yaralandığı olay öncesinde kayınbabasıyla aralarında gerginlik olduğunu söyledi.

Kayınbabasının tapusuz evinin ecrimisil ödemesi konusunda yaşanan anlaşmazlık nedeniyle tarafların 4 yıldır konuşmadığını öne süren Köse, şu iddialarda bulundu:

"Kayınbabamın hazineye ait 5 dönümlük araziyi kendininmiş gibi kiraya verdiği, yakın zamanda da buranın mühürlendiğini öğrendik. Kayınbabam bizim şikayet ettiğimizi düşündü ama konudan haberimiz yoktu. Bu nedenle diğer kayınbiraderim eşime küfür içerikli mesajlar attı."

Köse, eşinin konuşmak için babasının evine gittiğini belirterek, "Biz konuşmaya gittik ama eşim hiçbir suçu yokken öldü. Olay miras anlaşmazlığı değil. Eşim hiçbir şey istemiyordu." dedi.

Gölbaşı Mahallesi'nde 25 Temmuz'da çıkan kavgada av tüfeğiyle vurduğu oğullarından Nihat'ı öldürüp Mesut Köse'yi ağır yaralayan Erol Köse, tutuklanmıştı.