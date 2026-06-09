Eşini Öldüren Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası - Son Dakika
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Eşini Öldüren Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası

09.06.2026 12:06
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İzmir'de eşi Zehra Barbak'ı bıçakla öldüren Kayhan Barbak, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

İzmir'de 3 yıl önce eşi Zehra Barbak'ı bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

İzmir 22. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Kayhan Barbak, maktulün annesi Naime Özkan ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada sanığın, akıl sağlığının yerinde olduğunu belirten sağlık raporunun geldiği belirtildi.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı sanığın, "kadına ve eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.

Söz verilen maktulün annesi Naime Özkan, sanığın en ağır şekilde cezalandırılması talebinde bulundu.

Son sözleri sorulan sanık Barbak, olay anının nasıl geliştiğini hatırlamadığını savunarak, "Eşimin namusuna hiçbir zaman dil uzatmadım. Annesi evlendi, yabancı kişiler ailemize girdi. Olay günü içtiğim psikiyatri ilaçlardan sonra alkol almıştım. Eşimle tartışmamızda 'sen erkek misin?' demişti. Ben de o kızgınlıkta nasıl olduğunu hatırlamıyorum, bunlar yaşanmış. Amacım öldürmek değildi. Hala onu seviyorum, adaletinize güveniyorum." dedi.

Kararını açıklayan mahkeme sanığı, "kadına ve eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Olay

Karabağlar ilçesindeki Faruk Akar Karasu Caddesi'nde 25 Aralık 2023'te bir apartmanın girişine yaralı bir kadının sığındığı ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilmiş, vücudunda bıçak yaraları bulunan Zehra Barbak'ın (37) yaşamını yitirdiğini belirlenmişti.

Evinde gözaltına alınarak tutuklanan Barbak'ın eşi Kayhan Barbak hakkında, "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle hazırlanan iddianame, İzmir 22. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güncel, Kayhan, İzmir, Yaşam, Son Dakika

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