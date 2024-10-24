Eski ABD Askeri Rusya'da Dezenformasyon Ağı Kurmuş

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Washington Post (WP) gazetesi, Rusya'ya sığınan eski ABD Deniz Kuvvetleri Piyadesi ve eski polis memuru John Dougan'ın, Rusya Askeri İstihbaratı (GRU) ile çalıştığını ve ABD Başkan Yardımcısı ve Demokratların başkan adayı Kamala Harris'i hedef alan "deepfake" görüntüleri oluşturduğunu öne sürdü.

Washington Post'un, ismi verilmeyen Avrupalı bir istihbarat servisi tarafından sağlanan belgelerin incelendiği haberinde, Dougan'ın, Rus hükümetiyle işbirliğinde bulunarak dezenformasyon yapmaya ve ABD'li seçmenlerin aklını bulandırmaya çalıştığı iddia edildi.

Dougan'ın "deepfake" görüntüler oluşturduğu ve bunlarla Harris'i hedef aldığı belirtilen haberde, eski polis memurunun GRU tarafından fonlandığı kaydedildi.

GRU'nun yaptığı ödemelerin bir kısmının, Dougan'ın görüntü ve yazı üretebilen yapay zeka sistemine ihtiyaç duyması üzerine gerçekleştirildiği ileri sürülen haberde, Dougan ile irtibata geçen istihbarat görevlisinin Yury Khoroshenky adlı kıdemli bir yetkili olduğu aktarıldı.

Haberde, belgelerin, Dougan'ın, Rusya'nın tanınmış siyaset uzmanı Aleksandr Dugin tarafından kurulan Moskova'daki Jeopolitik Uzmanlık Merkezi adlı enstitü tarafından da desteklendiğini gösterdiği iddia edildi.

Onlarca sahte haber sitesi oluşturmuş

Çoğunlukla Mart 2021 ila Ağustos 2024 dönemine odaklanan 150'den fazla belgenin incelendiği habere göre, dezenformasyon uzmanları, ABD istihbarat yetkililerinin "22 Ekim'de Rusya tarafından oluşturulduğunu" söylediği ve 24 saatten kısa sürede X'te yaklaşık 5 milyon görüntülenen, Demokrat başkan yardımcısı adayı Tim Walz'ı karalayan sahte videonun arkasında muhtemelen Dougan'ın ağının olduğunu belirtti.

Dezenformasyon uzmanları, Dougan'ın "DC Weekly", "Chicago Chronicle" ve "Atlanta Observer" gibi isimleri olan onlarca sahte haber sitesi oluşturduğunu kaydetti.

Microsoft ve dezenformasyon konusunda araştırma yapan, kar amacı gütmeyen kuruluş NewsGuard'a göre, Dougan ve ortakları tarafından oluşturulan siteler ve sahte haber videoları, GRU destekli yeni sunucu ve yapay zeka sistemleri, Harris'i hedef alan en önemli "Rus dezenformasyon" paylaşımlarından ve görüntülerinden bazılarını üretti.

Haberde, bu paylaşımlardan birinin ağustosta Barack Obama'nın, Donald Trump'a yönelik suikast girişiminin emrini Demokratların verdiğini ima ettiğini gösteren "deepfake" ses kaydı olduğu belirtildi.

NewsGuard'dan araştırmacı McKenzie Sadeghi, diğer Rus dezenformasyon kampanyalarıyla karşılaştırıldığında, Dougan'ın, Batılı kitlelerde neyin yankı uyandıracağını ve siyasi atmosferi net şekilde anladığını ifade etti.

McKenzie Sadeghi, Dougan'ın oluşturduğu paylaşımların bu nedenle daha etkili olduğunu düşündüğünü belirtti.

Sadeghi, yeni sunucunun site sayısında artışa yol açtığını, Dougan'ın ayrıca ayak izlerini daha da gizlemek için İzlanda'da bazı yeni alan adları kaydettirmeye başladığını söyledi.

Dougan'ın mayısta 37,7 milyon olan izleyici erişiminin ekimde 64 milyona ulaştığını belirten Sadeghi, "Ağın görüntülenmesindeki önemli artış, defalarca ifşa edilmesine ve raporlanmasına rağmen, yalanların geniş bir kitleye ulaşmaya devam ettiğini gösteriyor." dedi.

Rus istihbaratıyla bağlantısı olmadığını söyledi

Öte yandan, WP ile yaptığı telefon görüşmesinde, "DC Weekly" gibi sitelerin sahibi olduğunu reddeden Dougan, Jeopolitik Uzmanlık Merkezi Başkanı Valery Korovin'i veya istihbarat görevlisi Khoroshenky'yi tanımadığını, Rus askeri istihbaratı ya da Rus hükümetiyle herhangi bağlantısı olmadığını söyledi.

Bağımsız çalıştığını belirten Dougan, kimseden para almadığını ve bir Amerikan şirketi için bilişim danışmanı olarak çalıştığını dile getirdi.

Dougan, WP'nin bahsettiği belgelerin "uydurulmuş" olduğunu kaydederek, "Bunlar benim sitelerim olsaydı, sadece ateşe ateşle karşılık veriyor olurdum çünkü Batı olan biten her şey hakkında yalan söylüyor." ifadesini kullandı.

Korovin de kendisinin sadece bir akademisyen olduğunu, belgelerle ilgili iddiaların çoğunun "saçma ve gülünç göründüğünü" ve birçoğunu ilk kez duyduğunu belirtti.

Dugin, GRU ile sözde bağlantısının, yabancı gazetecileri manipüle etmekle veya ABD'deki siyasi ortamı etkileme girişimiyle ilgili iddianın tamamen asılsız olduğunu ifade etti.

John Dougan

ABD basınına göre, Dougan, 1996-1998'de deniz piyadesi olarak görev yapmıştı.

2005-2008 yıllarında Palm Beach County Şerif Ofisinde çalışan Dougan, burada 11 içişleri soruşturması geçirmişti.

John Dougan, şerif yardımcılarının, şerif ofisi hakkındaki şikayetlerini yayımlamak için bir platform olarak tasarladığını söylediği ancak kısa sürede "yolsuzluk iddiaları ve eski amirlerini içeren karalamaları" içeren bir site olan "PBSOTalk"u kurmuştu.

Dougan, 2016 yılında binlerce polis memuru, federal ajan ve yargıç hakkındaki gizli verileri "PBSOTalk"ta yayımlamış, 2017'de ise gasp ve telefon dinleme gibi 21 suçlamayla itham edilmişti.