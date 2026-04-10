Eski Bakan Tunç'tan Yargı Eleştirilerine Tepki ve Demokrasi Tarihi Anlatımı - Son Dakika
Eski Bakan Tunç'tan Yargı Eleştirilerine Tepki ve Demokrasi Tarihi Anlatımı

10.04.2026 21:30
Bartın Üniversitesi'nde TÜGVA İhtisas Akademisi'nin ilk dersini veren Yılmaz Tunç, Türkiye'nin demokratikleşme adımlarını ve yargı eleştirilerini ele aldı. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası yargının milletin yanında yer aldığını belirtti.

Bartın Üniversitesi'nde TÜGVA İhtisas Akademisi'nin ilk dersini veren Eski Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 'Türkiye'nin Demokratikleşme Adımları ve Küresel Adalet Vizyonu' başlıklı konuşmasında, yargı eleştirilerine tepki göstererek, sınırı aşan eleştiriler olduğunu belirtti. Tunç, Türkiye'nin demokratik tarihinde her 10 yılda bir darbelerle siyasi hayatın engellendiğini, 28 Şubat gibi dönemlerde temel hakların kısıtlandığını ve AK Parti iktidarıyla yeni bir dönem başladığını anlattı.

2000'li yıllarda darbeci anlayışın boş durmadığını, parti kapatma davaları, terör olayları ve Gezi gibi sokak kalkışmalarıyla hükümetin devrilmeye çalışıldığını, ancak 15 Temmuz'da milletin direnişiyle darbenin engellendiğini vurguladı. Tunç, yargı eleştirilerine karşı, geçmiş darbelerde yargının darbeci güçlere destek verdiğini, ancak 15 Temmuz'da yargının milletin yanında yer aldığını söyleyerek aradaki farkı işaret etti.

Ayrıca, akademisyenlerin de darbe dönemlerinde sınavı geçemediğini ve 1982 Anayasası'nın değiştirilmesine rağmen sivil bir anayasaya ihtiyaç olduğunu belirtti. Tunç, gençlere tarihi öğrenmeleri, çok çalışmaları ve teknolojinin esiri olmamaları tavsiyesinde bulundu. Programa Bartın Valisi, üniversite rektörü ve diğer yetkililer katıldı.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Son Dakika Güncel Eski Bakan Tunç'tan Yargı Eleştirilerine Tepki ve Demokrasi Tarihi Anlatımı - Son Dakika

SON DAKİKA: Eski Bakan Tunç'tan Yargı Eleştirilerine Tepki ve Demokrasi Tarihi Anlatımı - Son Dakika
