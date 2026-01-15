İş Ortağını Darp Eden Ak Partili Meclis Üyesi Tahliye Edildi - Son Dakika
İş Ortağını Darp Eden Ak Partili Meclis Üyesi Tahliye Edildi

15.01.2026 18:45  Güncelleme: 01:00
İzmir'de iş ortağı Songül Ç.'yi darp eden eski AK Parti Çiğli Belediyesi Meclis Üyesi Erdal E., 2,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Cezaevinde geçirdiği 3 ay dikkate alınarak tahliye edildi.

(İZMİR) - Geçtiğimiz aylarda iş ortağı Songül Ç.'yi darp eden eski AK Parti Çiğli Belediyesi Meclis Üyesi Erdal E., hakkında görülen davanın karar duruşması gerçekleştirildi. Mahkeme, Erdal E. hakkında 2,5 yıl hapis cezasına hükmederken sanık, cezaevinde yattığı 3 ay göz önünde bulundurularak tahliye edildi.

İş ortağı tarafından darp edilen ve yüzünde kırıklar oluşan Songül Ç.'nin karar davası bugün Karşıyaka Adliyesi 8. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Duruşmada, davalı taraf ve tutuklu yargılanan sanık ile sanık avukatları yer aldı. Sanık eski AK Parti Çiğli Belediyesi Meclis Üyesi Erdal E. tutuklu bulunduğu İzmir 3 Nolu T Tiği Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan jandarmalar eşliğinde salona getirildi.

Duruşmada, davacı ve sanık ifadeleri ile savunmalarının alınmasının ardından dava savcısı mütalaasını açıkladı.

Savcı, mütalaasında, sanık Erdal E. için 2,5 yıl hapis cezası yönünde görüş bildirdi.

Savcını mütalaasını açıklamasının ardından mahkeme hakimi kararı açıkladı. Hakim kararında, tutuklu sanık Erdal E. hakkında 2,5 yıl hapis cezasına hükmetti.

Erdal E., cezaevinde geçirdiği 3 aylık süre göz önünde bulundurularak tahliye edildi.

Duruşma sonrası açıklama

Dava sonrası açıklama yapan Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu İzmir Temsilcisi Tülin Osmanoğulları, koruma tedbiri olmamasına dikkat çekerek şunları söyledi:

"Ortak çalıştığı iş yerindeki erkek tarafından darp edilen Songül'ün davasındaydık. Sanık o kadar rahattı ve kendisinde o kadar özgüven buluyordu ve saldırıyı o kadar doğal hakkıymuş gibi anlattı ki... Biz sanığın o özgüveni nereden ve ne şekilde aldığını çok iyi biliyoruz. Erkek faillerin, kadınlara karşı şiddet uygulama özgüvenini siyasi iktidarı kadın politikalarından aldığını çok iyi biliyoruz. 2025 yılını 'Aile yılı' ilan ettiler. O aile yılında 294 kadın öldürüldü, 297 şüpheli kadın ölümü oldu."

Kaynak: ANKA

