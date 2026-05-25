Eski AK Parti MKYK Üyesi Emine Çift Son Yolculuğuna Uğurlandı

Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 49 yaşında hayatını kaybeden önceki dönem AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Emine Çift'in cenazesi, Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde toprağa verildi.

Çift için Alaplı Merkez Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Çift için burada helallik alındı, dua edildi.

Törene katılan TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, bir dönem MKYK'de, AR-GE Başkan Yardımcılığında ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İletişim Müşavirliğinde mesai yaptığı Çift'in babası Salih Çift'e başsağlığı diledi.

Soylu daha sonra, baba Çift'i telefonla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, baba Çift'e taziyelerini iletti.

Çift'in cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından şehir mezarlığında defnedildi.

Törene, Çift'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, AK Parti Zonguldak milletvekilleri Ahmet Çolakoğlu ve Saffet Bozkurt, Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan, partililer ve vatandaşlar katıldı.