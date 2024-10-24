Eski Bakan Çakmakoğlu Hayatını Kaybetti

ESKİ Milli Savunma Bakanı ve eski MHP Kayseri Milletvekili Sabahattin Çakmakoğlu (93), Ankara'da geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti. Çakmakoğlu, yarın memleketi Kayseri'de son yolculuğuna uğurlanacak.
Ankara'da yaşayan eski Milli Savunma Bakanı ve eski MHP Kayseri Milletvekili Sabahattin Çakmakoğlu (93), geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti. Çakmakoğlu'nun cenazesinin Kayseri'ye getirileceği ve yarın öğlen kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.
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