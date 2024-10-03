Eski Bakan Iswaran'a Yolsuzluktan 1 Yıl Hapis

KUALA Singapur'un eski Ulaştırma Bakanı S. Iswaran, hakkındaki yolsuzluk suçlarını kabul etmesinin ardından bir yıl hapis cezası aldı.
Mahkeme Yargıcı Vincent Hoong, yolsuzluk ve adli faaliyetlerin icrasına engel olma suçlarını kabul eden eski bakan Iswaran'a ilişkin kararını açıkladı.
Iswaran'ın bir yıl hapis cezasına çarptırıldığını belirten Hoong, "Yüksek görevlerdeki kişilerin, maddi menfaatlerin etkisine açık oldukları algısından kaçınmaları beklenir." ifadesini kullandı.
Yaklaşık 57 bin dolarlık "hediye" teslim aldığı gerekçesiyle yolsuzlukla suçlanan Iswaran, geçen sene "zorunlu izne" çıkarılmıştı.
Yolsuzluk Algısı Endeksi'nde (CPI), 2022'de Singapur, 83 puanla dünyanın en az yolsuzluğa sahip 5'inci ülkesi olarak belirlenmişti. ??????
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