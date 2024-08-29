Eski bakanın oğlu anneannesini öldürdü, tutuklandı

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ANKARA'da 31 Temmuz günü anneannesi Leyla Çetiner'i (80) tabancayla vurarak öldüren eski bakanlardan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener hakkında Bilkent Şehir hastanesi tarafından düzenlenen raporda cezai sorumluluğunu etkileyecek şiddet ve mahiyette akıl hastalığının ya da zayıflığının bulunmadığı belirlendi. Nöbetçi Sulh Ceza hakimliğine sevk edilen Şener, tutuklandı.

Çankaya ilçesindeki Güvenevler Mahallesi'nde oturan ve psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Bedirhan Şener, 31 Temmuz'da babası Abdüllatif ve annesi Berrin Şener ile kendisini ziyarete gelen anneannesi Leyla Çetiner'i tabancayla öldürdü. Olay yerine gelen polis ekipleri, Bedirhan Şener'i gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Şener hakkında adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı uygulandı. Akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilen ve nezarethanede adli tıp doktoru muayenesinden geçen Bedirhan Şener'in, 1 Ağustos'ta Bilkent Şehir Hastanesi Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi'ne sevk edilerek 3 hafta süreyle gözetim altına alınmasına karar verildi.

Gözlem süresi 23 Ağustos'ta sona eren Bedirhan Şener hakkında hastane, kesin kanaat raporu düzenlenebilmesi için takip ve tedavisinin devam etmesi gerektiğini açıkladı. Hastane, Şener'in 3 hafta daha gözlem süresinin uzatılmasını talep etti. Söz konusu talebi değerlendiren Ankara 2'nci Sulh Ceza Hakimliği Şener'in gözlem süresinin 3 hafta süreyle uzatılmasına karar verdi.

TUTUKLANDI

Şener ile ilgili bugün Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Bilkent Şehir Hastanesi tarafından bugün düzenlenen rapora göre; Bedirhan Şener'in cezai sorumluluğunu etkileyecek şiddet ve mahiyette akıl hastalığının ya da zayıflığının bulunmadığı ve işlediği iddia edilen suç ile ilgili olayın hukuki anlam ve sonuçlarını algılayabildiği belirtildi. 'Üst soya karşı kasten öldürme' ve 'Üst soya karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından tutuklanma talebi ile Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Bedirhan Şener, tutuklandı.