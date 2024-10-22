Eski Banka Yöneticisi Rüşvetten Hapse Girdi

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CHANGCHUN, 22 Ekim (Xinhua) -- Çin Kalkınma Bankası'nın eski başkan yardımcısı Wang Yongsheng, rüşvet almaktan 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Çin'in kuzeydoğusundaki Jilin eyaletinin Jilin kentindeki bir mahkemenin Pazartesi günü açıkladığı karara göre, 2 milyon yuan (yaklaşık 281.762 ABD doları) para cezasına çarptırılan Wang'ın yasadışı kazançlarına el konularak devlet hazinesine devredilecek.

Davayla ilgili yürütülen soruşturmada, Wang'ın 2010-2019 yılları arasında kredi ve finansman sağlama, tahvil satın alma ve personel düzenlemeleri gibi konularda başka kişilere menfaat temin etmek üzere konumunu usulsüz bir şekilde kullandığı ortaya çıktı. Wang'ın bunların karşılığında 23,51 milyon yuan değerinde nakit para ve değerli eşyayı yasadışı olarak kabul ettiği kaydedildi.

Mahkeme, Wang'ın soruşturma sürecinde ve yasadışı kazançların iadesinde işbirliği yaptığını ve ceza belirlenirken bu faktörlerin dikkate alındığını belirtti.