Eski Başbakan Cu Rongci Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Eski Başbakan Cu Rongci Hayatını Kaybetti

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Çin'in ekonomik dönüşümünde önemli rol oynayan Cu Rongci, Pekin'de hastalık nedeniyle vefat etti.

Çin'in ekonomik dönüşümünde önemli rol oynayan ve ülkenin Dünya Ticaret Örgütüne katılım sürecine öncülük eden eski Başbakan Cu Rongci'nin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Xinhua ajansının haberine göre, Cu, başkent Pekin'de bir süredir mücadele ettiği hastalık nedeniyle hayatını kaybetti.

Çin Başbakanı olarak 1998-2003 yıllarında görev yapan ve ülkenin 2001'de Dünya Ticaret Örgütüne katılımına giden süreçte kilit rol oynayan Cu, devlete ait işletmelerde gerçekleştirdiği kapsamlı reformlar, yolsuzlukla mücadele ve merkezi planlamaya dayalı ekonominin yeniden yapılandırılmasındaki rolüyle biliniyordu.

Hunan eyaletinin merkezi Çangşa'da 23 Ekim 1928'de doğan Cu, 1951'de Tsinghua Üniversitesinden elektrik mühendisliği diplomasıyla mezun olmuştu.

Daha sonra kamu hizmetine giren Cu, bölgesel ve ulusal ekonomi politikaları üzerine çeşitli görevlerde bulunmuştu.

Cu, Çin'in 1990'lı yıllarda yüksek enflasyon, artan borçlar ve kamu işletmelerinin zararları nedeniyle ekonomik sorunlarla karşı karşıya kaldığı dönemde, mali politikaların merkezileştirilmesi, bürokrasinin azaltılması ve zarar eden kamu işletmelerinin kapatılması veya özelleştirilmesi yönünde kapsamlı reformlara öncülük etmişti.

Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Politika, Ekonomi, Güncel, Pekin, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eski Başbakan Cu Rongci Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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