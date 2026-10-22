Eski Başbakan Danışmanı Aydın dahil 5 şüpheli borsa soruşturmasında gözaltına alındı - Son Dakika
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Eski Başbakan Danışmanı Aydın dahil 5 şüpheli borsa soruşturmasında gözaltına alındı

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Eski Başbakan Danışmanı Aydın dahil 5 şüpheli borsa soruşturmasında gözaltına alındı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın borsa manipülasyonu soruşturmasında eski Başbakan Danışmanı Ertan Aydın dahil 5 şüpheli gözaltına alındı. Ankara'da dün gözaltına alınan Aydın'ın İstanbul'a gönderileceği, diğer şüphelilerin de farklı tarihlerde gözaltına alındığı belirtildi.

(İSTANBUL) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü fon soruşturması kapsamında eski Başbakan Danışmanı Ertan Aydın'ın aralarında bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın borsa manipülasyonu (fon soruşturması) soruşturmasında, eski milletvekili ve eski Başbakan Danışmanı Ertan Aydın, Ankara'da dün gözaltına alındı. Ertan'ın, İstanbul'a gönderileceği bildirildi.

KUYAS Yatırım Yöneticisi Abdullah Dal, Hakan Eryılmaz ve Fahri Uğur'un bugün, Tera Holding Genel Müdür Yardımcısı Seda Tarım Kocabalkan'ın dün gözaltına alındığı belirtildi.

Kaynak: ANKA
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