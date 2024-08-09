Eski Başbakan Şeyh Hasina'nın oğlu seçim yapılmasına karar verildiği zaman annesinin ülkeye döneceğini belirtti

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Bangladeş'te protestoların ardından Hindistan'a giden eski Başbakan Şeyh Hasina Vecid'in oğlu Sajeeb Wazed Joy, seçim yapılmasına karar verildiği zaman annesinin ülkeye döneceğini belirtti.

Joy, Times of India'ya Bangladeş'te Hasina'nın istifasına neden olan protestolar ve akabindeki olaylara ilişkin konuştu.

Hasina'nın şimdilik Hindistan'da bulunduğunu belirten Joy, "Geçici hükümet, ülkede seçim yapılmasına karar verdiği anda Bangladeş'e geri dönecek." ifadesini kullandı.

Öte yandan Avami Birliği Partisini "kurtarmak" için elinden geleni yapacağını kaydeden Joy, "Eğer siyasete katılmamı gerektiren bir durum olursa bundan kaçınmam." değerlendirmesinde bulundu.

Söz konusu olaylardan önce siyasete atılmak gibi bir niyetinin bulunmadığını belirten Joy, "Ülkedeki son gelişmeler, liderlik konusunda boşluk olduğunu gösteriyor. Partinin selameti için aktif olmam gerekiyordu ve şu anda ön saflarda yer alıyorum." görüşünü paylaştı.

Joy, ayrıca Avami Birliği'nin seçimlere katılacağından emin olduğunu kaydetti.

Ne olmuştu?

Bangladeş'te 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'nda görev alan kişilerin çocuklarına kamuda kontenjan ayrılması kararının ardından temmuz ortasında öğrencilerin başını çektiği protestolar başlamıştı.

Yüksek Mahkemenin temmuz sonunda kontenjan kotası oranlarını düşürmesiyle protestolara son verildiği duyurulmuştu.

Gösterilerdeki şiddet olaylarından sorumlu tutulan Cemaat-i İslami Partisi ve öğrenci kanadının yasaklanmasının ardından protestocular, bu kez de gösterilerde yaşamını yitirenler için "adalet" çağrısıyla sokaklara dökülmüştü.

Bangladeş'teki gösteriler sırasında şiddet olaylarında yüzlerce kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi gözaltına alınmıştı.

Şiddet olayları artarak devam ederken Başbakan Şeyh Hasina, resmi konutundan ayrılarak askeri helikopterle Hindistan'a gitmiş, bu sırada göstericiler Başbakan'ın resmi konutunu basmıştı.

Siyasi parti temsilcileriyle görüşen Bangladeş Ordu Komutanı General Waker-Uz-Zaman, Hasina'nın istifa ettiğini ve geçici hükümetin kurulacağını duyurmuştu.

Bangladeş'te Nobel ödüllü Muhammed Yunus 8 Ağustos'ta geçici hükümet başkanı olarak yemin edip göreve başlamıştı.