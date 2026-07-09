Eski Başsavcı Mustafa Alper mezarı başında anıldı

Trafik kazasında hayatını kaybeden eski Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper, Söke ilçesindeki mezarı başında anıldı.

Söke Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, Alper'in Asri Mezarlığı'ndaki kabri başında anma programı düzenledi.

Burada Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Söke Cumhuriyet Başsavcısı Yaşar Özkan, Alper'in örnek bir kamu görevlisi olduğunu belirterek, özellikle 15 Temmuz hain darbe girişimi sürecinde kararlı duruşu ve görev bilinciyle önemli sorumluluklar üstlendiğini söyledi.

Anma programının ardından katılımcılar, merhum Vali Recep Yazıcıoğlu'nun mezarı ile Söke Şehitliği'ni de ziyaret etti.

Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper'in içerisinde bulunduğu otomobil, 10 Mayıs 2017'de, Bozburun Mahallesi Hal kavşağı yakınlarında kamyonla çarpışmış, kazada, Başsavcı Alper ile şoförü Muzaffer Akşehirli hayatını kaybetmişti.