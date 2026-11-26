Eski BDDK Başkanı Kavcıoğlu hakkında soruşturma izni Bakan Şimşek'ten geldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Bakanlık Teftiş Başkanlığı tarafından yapılan ön inceleme sonucunda eski BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu hakkında soruşturma izni verdi. Bu kararla Kavcıoğlu hakkında soruşturma sürecinin önü açıldı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Bakanlık Teftiş Başkanlığı tarafından yapılan ön inceleme sonucu, eski BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu hakkında soruşturma izni verdi
Kaynak: AA
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