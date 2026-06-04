Eski Belediye Başkanı Soğuk'un Cinayeti Davası Devam Ediyor - Son Dakika
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Eski Belediye Başkanı Soğuk'un Cinayeti Davası Devam Ediyor

04.06.2026 18:58
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Sakarya'da Ahmet Soğuk'un cinayetiyle ilgili 4 sanığın yargılanmasına devam edildi, tahliye talepleri reddedildi.

Sakarya'da eski Ferizli Belediye Başkanı Ahmet Soğuk'un silahla öldürülmesine ilişkin tutuklu 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Sakarya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanıklar M.G, O.E. ve N.E. farklı illerde tutuklu bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) katıldı. Müştekiler H.S, U.S, T.A. ve B.S. ile taraf avukatları duruşmada hazır bulundu.

Söz verilen sanık N.E, Soğuk ile daha önce tanışmadığını, kardeşi O.E. ile haksız yere tutuklu olduklarını savundu.

Sanık N.E'nin avukatı, Ferizli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen ayrı bir soruşturma dosyasında mevcut davayı etkileyecek nitelikte herhangi bir delilin bulunmadığı kanaatinde olduklarını belirterek, müvekkilinin tahliyesini talep etti.

Sanık O.E. ise olayla alakası olmadığını savunarak, GPRS kaydının incelenmesini ve tahliyesini istedi.

Avukatı da HTS kayıtlarında Ferizli ilçesinde bulunduğu tespit edilen O.E'nin çocuğunu götürdüğü hastanenin giriş kayıtlarını mahkemeye sunarak, müvekkilinin tahliyesini talep etti.

Söz verilen sanık M.G. ve sanık M.F.Ö'nün avukatı da tahliye talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına ve olayla ilgili haklarında verilen takipsizlik kararı itiraz üzerine kaldırılan 3 şüpheli hakkında Ferizli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmanın sonucunun beklenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

Ferizli'nin 2009-2019 dönemindeki belediye başkanı Ahmet Soğuk, 27 Temmuz 2024'te Yeni Mahalle'deki evinden çıktıktan sonra aracıyla seyir halindeyken uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.

Olaya ilişkin soruşturma kapsamında yakalanan zanlılar M.F.Ö, M.G. ve N.E. tutuklanmış, adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılan N.E.'nin kardeşi O.E. de yeniden gözaltına alınıp tutuklanmıştı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıklar M.F.Ö, M.G, N.E. ve O.E.'nin "iştirak halinde tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi talep ediliyor.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Ahmet Soğuk, Politika, 3. Sayfa, Sakarya, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eski Belediye Başkanı Soğuk'un Cinayeti Davası Devam Ediyor - Son Dakika

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