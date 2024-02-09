Eski BM yetkilisi: Çin ejderhası korkutucu değil, iyi şans sembolüdür

OSLO, 9 Şubat (Xinhua) -- Eski Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Yardımcısı ve BM Çevre Programı Direktörü Erik Solheim, ejderhanın Çin kültüründe korkutucu bir yaratık olmadığını, tersine iyi şans sembolü olduğunu söyledi.
Solheim, bu hafta Xinhua'ya verdiği söyleşide, "Çinli dostlarım çocuklarının Ejderha Yılı'nda doğmasını istiyor" dedi.
Solheim, "Çin'in ejderha kültürünün zararsız olduğunu ve Çin ejderhasından korkulmaması gerektiğini düşünüyorum. Onun yerine birbirimize karşı merak ve saygı duymaya odaklanmalıyız" ifadelerini kullandı.
Solheim, Çin'de ejderhanın iyi şans, kuvvet, sağlık ve güç simgesi olduğunu, ancak Avrupa folklorunda bu mitolojik yaratığın daha kötü bir üne sahip olduğunu kaydetti.
Solheim, "Ejderha, Çin kültüründe son derece merkezi bir konuma sahip. İmparator ve iktidarla da yakından bağlantılı. Biz Avrupalılar ise belki dinozorların etkisiyle ejderhayı bize zarar verebilecek korkunç bir yaratık olarak görme eğilimindeyiz" diye konuştu.
Çin ejderhasının Batı'daki ejderha figüründen ayırt edilebilmesi için İngilizce'ye "loong" şeklinde çevrilmesine yönelik önerilere değinen Solheim, detaylı açıklama yaptı.
"Batı'da çok az kişi 'loong' kelimesinin ne anlama geldiğini bilir. Bence ejderhanın Çin kültüründeki rolünün açıklanması daha iyi olur" diyen Solheim, kültürel sembollerden korkmak yerine onları anlamaya çalışıp saygı göstermenin önemini vurguladı.
Solheim, Çin halkından "ejderhanın soyundan gelenler" olarak bahsetmenin, siyasi gerilimler ortasında bile Batı'da herhangi bir rahatsızlığa yol açmayacağını belirtti.
Solheim, ulusal sembollerin simgesel değerleri yerine karşılıklı merak, saygı ve işbirliğine dayalı sorun çözmeye odaklanma çağrısı yaptı. BM yetkilisi, bu yaklaşımın çevresel tahrip, ekonomik toparlanma ve çatışma gibi küresel zorlukların çözüme kavuşturulmasında yardımcı olabileceğini kaydetti.
Solheim, "Çin'i, tarihini, kültürünü, halkını, doğasını, yiyeceklerini ve kalkınma ve çevre alanında son yıllarda elde ettikleri başarıları seviyorum" dedi.
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