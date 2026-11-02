Eski Borsa İstanbul Genel Müdürü Ergun, rüşvet iddiasıyla adliyeye sevk edildi

Eski Borsa İstanbul Genel Müdürü Ergun, rüşvet iddiasıyla adliyeye sevk edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fon soruşturması kapsamında 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma' ve 'rüşvet' iddiasıyla gözaltına alınan eski Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Ergun'un emniyetteki işlemleri tamamlanmıştı.
Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması kapsamında "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" ve "rüşvet" iddiasıyla gözaltına alınan eski Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun adliyeye sevk edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, sermaye piyasalarındaki işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması devam ediyor.
Soruşturma kapsamında "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" ve "rüşvet" suçlarını işlediği iddiasıyla gözaltına alınan eski Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Ergun'un emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüpheli Ergun, sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi.
Kaynak: AA
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