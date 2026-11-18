Haber: Mehmet OFLAZ

(ANKARA) - İYİ Parti Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu'nun, eski Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş döneminde yapılan 5 milyon 279 bin 156 liralık temsil ve ağırlama harcamasının kamu zararına yol açtığı iddiasıyla yaptığı suç duyurusunun ardından İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Aktaş ve dönemin altı belediye görevlisi hakkında 4483 sayılı Kanun kapsamında "soruşturma izni verilmesine gerek olmadığına" karar verdi. Karara gerekçe olarak Sayıştay ve idare mahkemesindeki süreçlerin devam etmesi gösterildi.

İYİ Parti Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu, eski AK Partili Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş döneminde belediye hesaplarından ve belediye şirketlerinden yapılan harcamaların kamu zararına yol açtığı iddiasıyla Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu. Suç duyurusunda, "bazı partilerin kongre masrafları, il ve ilçe teşkilatlarının harcamaları, 2023 Genel Seçimleri öncesinde milletvekili seçim broşürleri, milletvekillerinin misafir ve personel ağırlamaları gibi birçok usulsüz harcama kaleminin bulunduğu" öne sürülmüştü.

Ayrıca " Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin temsil ve tanıtma bütçesinden 1 Ocak 2023-31 Mart 2024 döneminde yapılan 5 milyon 279 bin 156 lira tutarındaki harcamaların kamu zararına yol açtığı" iddia edilmişti. Suç duyurusunda, söz konusu harcamalara olur veren veya imzası bulunan eski Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile Harcama Yetkilisi ve eski Özel Kalem Müdürü Eyüp Arda'nın sorumlu olduğu ileri sürülmüştü.

Suç duyurusunun ardından Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, İçişleri Bakanlığı'ndan ilgililer hakkında soruşturma izni istedi.

SAYIŞTAY VE İDARE MAHKEMESİNDEKİ SÜREÇ DEVAM EDİYOR

ANKA Haber Ajvansı'nın edindiği bilgiye göre, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, eski Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş döneminde yapılan temsil ve ağırlama harcamalarına ilişkin iddialar hakkında, Sayıştay ve idare mahkemesindeki süreçlerin sonuçlanmadığı gerekçesiyle Aktaş ve dönemin altı belediye görevlisi hakkında 4483 sayılı Kanun kapsamında işlem yapılmasına gerek olmadığına karar verdi.

Bakan Çiftçi'nin kararında şu ifadelere yer verildi:

"Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 1 Ocak 2023-31 Mart 2024 dönemine ait Belediye Bütçesi'nin Temsil ve Tanıtma Bütçe kodundan yapılan harcamalar ile ilgili olarak Sayıştay Başkanlığı'na bilgilendirilmede bulunulduğu ve bu bilgilendirilme neticesinde Sayıştay Başkanlığı tarafından sorgu başlatıldığı, 24-138-5 numaralı sorgu dosyasında Bursa Büyükşehir Belediye eski Başkanı Alinur Aktaş ve Harcama Yetkilisi eski Özel Kalem Müdürü Eyüp Arda'nın savunmalarını vermiş olduğu ve henüz derdest olan sorguda kararın çıkmadığı,

Ayrıca, Sayıştay Başkanlığı'nın sorgusundan karar çıkmasını beklemeden Bursa Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu tarafından 1 Ocak 2023-31 Mart 2024 döneminde yapılan temsil ve ağırlama harcamaları ile ilgili soruşturma başlatıldığı ve Belediye Müfettişleri tarafından şikayete konu iddiaları da kapsayacak şekilde 4 Haziran 2025 tarihli ve 2025/1-2025/5 sayılı Tevdi Raporunun düzenlendiği, 5 milyon 279 bin 156 lira tutarında kamu zararı tespitinde bulunulduğu, eski Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Alinur Aktaş ve Harcama Yetkilisi eski Özel Kalem Müdürü Eyüp Arda'ya rapor ve bu rapor kapsamında kamu zararı ile ilgili Belediyece verilen karar tebliğ edilmeden ödeme emri gönderildiği, bunun üzerine ilgililer tarafından huzurdaki soruşturmaya dayanak olan Belediye Teftiş Kurulu Raporuna karşı idari işlemin iptaline yönelik Bursa 3. İdare Mahkemesi nezdinde 2025/1707 Esas sayı ile iptal davasının açıldığı, mahkeme sürecinin devam ettiğinden eski Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, eski Özel Kalem Müdürü (Harcama Yetkilisi) Eyüp Arda, eski Mali Hizmetler Daire Başkanı (Muhasebe Yetkilisi) Osman Hüray Yıldız, eski Sosyal Hizmetler Daire Başkanı (Harcama Yetkilisi) Yunus Kaldırım, Şube Müdürü (Gerçekleştirme Görevlisi) Mehmet Şişman, Şef (Gerçekleştirme Görevlisi) Turgay Kılınç ve Taşınır Kayıt Yetkilisi (Gerçekleştirme Görevlisi) Mahmut Ayçiçek hakkında 4483

sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümlerince işlem yapılmasına gerek olmadığı kanaati belirtilmektedir."