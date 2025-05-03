İstanbul Eski Büyükdere Caddesi'nde saat 02.41'de yolda çökme meydana geldi. Olay yerine itfaiye polis ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi. Doğalgaz sıkışması sonucu küçük çaplı patlama meydana gelirken ekipler, doğalgazı kesti. Yol trafiğe kapatıldı.
Yolun çöktüğü anlar güvenlik kamerasına yansırken doğalgaz patlamasının yaşandığı alanda ekipler tarafından hasar tespit çalışmaları yürütüldü. Trafiğe kapatılan ve çevresinde güvenlik önlemi alınan bölgede ekiplerin tedbir amaçlı bekleyişi sürüyor. Öte yandan, çökmenin meydana geldiği yol havadan görüntülendi.
Son Dakika › Güncel › Sarıyer'deki yol çökmesinin büyüklüğü gün ağarınca ortaya çıktı - Son Dakika
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