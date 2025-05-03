Sarıyer'deki yol çökmesinin büyüklüğü gün ağarınca ortaya çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Sarıyer'deki yol çökmesinin büyüklüğü gün ağarınca ortaya çıktı

Geniş Video İzle

Sarıyer Maslak'ta Eski Büyükdere Caddesi'nde meydana gelen yol çökmesi güvenlik kamerasına yansıdı. Cadde trafiğe kapatılırken çökme nedeniyle doğal gaz patlaması da yaşandı. Öte yandan gece meydana gelen göçüğün büyüklüğü gün ağarınca ortaya çıktı.

03.05.2025 09:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Eski Büyükdere Caddesi'nde saat 02.41'de yolda çökme meydana geldi. Olay yerine itfaiye polis ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi. Doğalgaz sıkışması sonucu küçük çaplı patlama meydana gelirken ekipler, doğalgazı kesti. Yol trafiğe kapatıldı.

ÇÖKMENİN BÜYÜKLÜĞÜ GÜN AĞARINCA ORTAYA ÇIKTI

Yolun çöktüğü anlar güvenlik kamerasına yansırken doğalgaz patlamasının yaşandığı alanda ekipler tarafından hasar tespit çalışmaları yürütüldü. Trafiğe kapatılan ve çevresinde güvenlik önlemi alınan bölgede ekiplerin tedbir amaçlı bekleyişi sürüyor. Öte yandan, çökmenin meydana geldiği yol havadan görüntülendi.

Sarıyer'deki yol çökmesinin büyüklüğü gün ağarınca ortaya çıktı
Sarıyer'deki yol çökmesinin büyüklüğü gün ağarınca ortaya çıktı
Sarıyer\'deki yol çökmesinin büyüklüğü gün ağarınca ortaya çıktı
Kaynak: DHA

Büyükdere Caddesi, Yerel Haberler, Doğal Afetler, Büyükdere, Güvenlik, 3-sayfa, Sarıyer, Olaylar, Maslak, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sarıyer'deki yol çökmesinin büyüklüğü gün ağarınca ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Osman Ak:
    Bir haftada yol yapılırsa sonuç bu olur sonra ahkam keseriz ben hiç duymadım bu yaşıma kadar Avrupa’da şehir içinde ki yol çöksün 11 1 Yanıtla
  • Engin Oztas:
    Sayın Osman ak kardeşim avrupayı çok iyi taniyorsunuz belliki. Dogaz patmasiyla yolun yapımı ne alaka çözemedim. Galiba doğal gaz hattı yukarıdan geçirmeleri gerekir sizin için 2 5 Yanıtla
  • Oa343862!:
    Yolda bizim gibi çökmüş, Türkiye fotoğrafı. 2 0 Yanıtla
  • Mert Pktkn:
    Sayın Engin Oztas kardeşim, yaşadığınız ülkeyi çok iyi biliyorsunuz belli. Boruları nereden geçirirsiniz bilmem ama, çökme nedeniyle doğalgaz patlaması yaşandı diyor. 0 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ülkesinden 26 yıl önce yola çıkan gezgin, İstanbul’a ayak bastı Ülkesinden 26 yıl önce yola çıkan gezgin, İstanbul'a ayak bastı
Filipinler’de otobüs kazası: 10 ölü Filipinler'de otobüs kazası: 10 ölü
Çalıştığı zincir markette mesai arkadaşı tarafından darbedildi Çalıştığı zincir markette mesai arkadaşı tarafından darbedildi
AK Partili Çopuroğlu, İmamoğlu’nu tiye alıp kameraları bantla kapattı AK Partili Çopuroğlu, İmamoğlu'nu tiye alıp kameraları bantla kapattı
Yolcu otobüsünden çıktı, ekipler hemen müdahale etti Yolcu otobüsünden çıktı, ekipler hemen müdahale etti
Adnan Oktar’a bir davadan beraat İfadesi yine bomba Adnan Oktar'a bir davadan beraat! İfadesi yine bomba
Boşanacakları konuşulan Pelin Akil ve Anıl Altan hakkında şok iddia Boşanacakları konuşulan Pelin Akil ve Anıl Altan hakkında şok iddia
Kamyon önüne ne çıktıysa ezdi Kamyon önüne ne çıktıysa ezdi
İzmir’de lise öğrencilerinin çektiği video izleyenleri ikiye böldü İzmir'de lise öğrencilerinin çektiği video izleyenleri ikiye böldü
Beşiktaş’ın eski yıldızından çok konuşulacak sözler: Sen adam değilsin dedim Beşiktaş'ın eski yıldızından çok konuşulacak sözler: Sen adam değilsin dedim
Sabiha Gökçen Havalimanı apronunda ördek alarmı Sabiha Gökçen Havalimanı apronunda ördek alarmı

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2025 12:29:11. #7.12#
SON DAKİKA: Sarıyer'deki yol çökmesinin büyüklüğü gün ağarınca ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.