Eski Çatalca Belediye Başkanı AK Parti\'li Mesut Üner, CHP\'li yeni yönetimin belediyenin borçları hakkındaki iddialarına yanıt verdi

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Eski Çatalca Belediye Başkanı AK Parti'li Mesut Üner, CHP'li yeni yönetimin belediyenin borçları hakkındaki iddialarına ilişkin, "Benim ve arkadaşlarımın gönlü çok rahat. Başımız dimdik bir şekilde Çatalca'da dolaşabiliyoruz. İflas eden bir belediyeyi aldık, pırıl pırıl, dört dörtlük bir belediye bıraktık." dedi.

Üner, AK Parti Çatalca İlçe Başkanlığında, CHP'li yeni yönetimin belediye borçlarına ilişkin ilçede astığı pankart ve yaptıkları çalışmalar hakkında AK Parti ve MHP'li ilçe yöneticileriyle basın toplantısı düzenledi.

Üner, Çatalca halkının demokratik tercihini yaparak CHP'yi işbaşına getirdiğini ve bu karara saygı duyduklarını söyledi.

Yeni yönetimin kendilerine yönelik 1 milyar 120 milyon liralık borç iddiasında bulunduğunu ifade eden Üner, "Bizim hiçbir borcumuz yok. Sıfır borçla devrettik Çatalca'yı. Biz belediye yönetimini 2019'da CHP'den almıştık. O dönem Çatalca Belediyesinin 25 milyon dolar borcu vardı. Türk lirası karşılığı 810 milyon lira borcu vardı. Biz bu borcu 691 milyona indirdik. Yani yeni hiç borç bırakmadığımız halde aynı borçları 2-3 defa yazarak 1 milyar 120 milyon gibi bir noktaya gelmişler. Biz bir önceki dönemin borçlarını 120 milyon lira indirdik." ifadelerini kullandı.

Borçlarla ilgili belediye meclisinde araştırma komisyonu kurulması için önerge verdiklerine işaret eden Üner, bu teklifin reddedildiğini belirtti.

Üner, 1998'den beri siyasetin ve belediyeciliğin içerisinde olduğunu belirterek, siyasetin bu dönemde kirlendiğini dile getirdi.

"Çatalca Belediyesini 2019'da devraldığımızda, iflas eden bir belediyeydi"

Mevcut belediye yönetiminin karalama siyaseti yaptığını ifade eden Üner, kendilerinin ise CHP'li eski belediye başkanı Cem Kara ve diğer başkanların isimlerini ilçedeki büyük parklara vererek vefalı bir siyaset yürüttüklerini dile getirdi.

Görev yaptığı 5 yıllık süreçteki yatırımları anlatan Üner, şöyle konuştu:

"Biz 5 yılda 147 proje yaptık Çatalca'ya. 16 milyon dolarlık bir bütçe aldık. Karşılığı 89 milyon lira o zaman. Şu anda bıraktığımız bütçe 37 milyon dolar. Karşılığı 1 milyar 200 milyon lira. Biz afaki değil karşılığı olan gerçek bütçeler yaptık. Pandemide dahi bütçemiz artı verdi Çatalca'da. Bir kez 170 milyon açık gözükmüştü, o dönem de 250 milyonluk yatırım yaptık. Çatalca Belediyesini 2019'da devraldığımızda, iflas eden bir belediyeydi. Kasada maaş ödenecek para yoktu. Gelirler sıfırlanmıştı."

Kendilerinin ise vergilerin ödenmediği, inşaatların durduğu, kira gelirlerinin ödenmediği pandemi dönemini yaşadığını aktaran Üner, buna karşın maaş sıkıntısı yaşamadan, ilçede yatırımlara devam ettiklerini kaydetti.

"5 yıllık süre içinde Çatalca'ya 15 milyarın üzerinde yatırım yaptık"

Beş yıllık dönemlerinde ilçeye önemli hizmetler kazandırdıklarını vurgulayan Üner, sözlerini şöyle sürdürdü:

"5 yıllık süre içinde Çatalca'ya 15 milyarın üzerinde yatırım yaptık. 1923'te kuruldu Çatalca Belediyesi. 101 yaşındayız. 100 yıllık geçmişinde bu kadar yapılan hizmet yok. Çatalca Belediyesine hepsi bizim dönemimizde yapılan 75 dükkan bıraktık. Bir ticaret merkezi bıraktık. Bugün satmaya kalkılsa dükkanların karşılığı 1,5 milyar lira. Belediye planlarına 3 akaryakıt istasyonu, 2 otel işlettik. Çatalca'nın envanterine 380 bin metrekare yer satın aldık. Bunun 140 dönümünü sattım. Belediyeler alır da satar da. Bu Çatalca için büyük bir rakam."

Çatalca'ya hükümetin desteği ile büyük bir millet bahçesi, yüzme havuzu, otopark, kütüphaneler, 28 park, 70 araç, 29 köy meydanı gibi çok sayıda hizmet kazandırdıklarını aktaran Üner, bu hizmetlerin bedelinin 15 milyarın üzerinde olduğunu belirtti.

Çatalca'nın rezerv planlarını da yaptıklarını dile getiren Üner, "1 milyon 800 bin metrekarelik rezerv planlarını yaptık. Bugün yürürlükte olan o planlardan gelecek harçlar 20 milyar liranın üzerinde. 20 yılını kurtardık Çatalca'nın. Biz teşekkür beklerken şaka gibi pankart astılar. Doğrular er ya da geç ortaya çıkar." dedi.

Çatalca Belediyesini 489 personelle devraldıklarını, artan yatırım ve hizmetlerle bu sayının 801'e ulaştığını bildiren Üner, eski dönemden tek bir kişiyi dahi işten çıkarmadıklarını söyledi.

Kendilerinden önceki dönemin müdürleri ve başkan yardımcılarıyla da çalıştıklarını ifade eden Üner, Çatalca'ya uyum içerisinde hizmet ettiklerini kaydetti.

Belediye personelinin ödemelerini aksatmadan zamanında yaptıklarını anlatan Üner, şöyle konuştu:

"En son yüzde 85 zam verdik personele. Mevcut Belediye Başkanı zam verdiğimizde 'Bu çok az, ben geldiğimde daha çok vereceğim' dedi. 2 aydır çocukların mesaileri de kesildi. İkramiyeler de yok. Müteahhitlere para ödemediklerini biliyorum. Biz hizmet üretip, başarılı olsunlar istiyoruz. Biz hepimiz buranın çocuğuyuz. Gidecek başka yerimiz yok. Ama Çatalca'da siyaseti ideolojik yaparsak yakışmaz. Çünkü yerel siyaset hizmet siyasetidir. Benim ve arkadaşlarımın gönlü çok rahat. Başımız dimdik bir şekilde Çatalca'da dolaşabiliyoruz. İflas eden bir belediyeyi aldık, pırıl pırıl, dört dörtlük bir belediye bıraktık."