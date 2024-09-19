Eski CIA Çalışanına 30 Yıl Hapis Cezası - Son Dakika
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Eski CIA Çalışanına 30 Yıl Hapis Cezası

Brian Jeffrey Raymond, kadınlara cinsel tacizden 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

19.09.2024 21:48
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Eski ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) çalışanı Brian Jeffrey Raymond, değişik ülkelerdeki görevi sırasında kadınlara uyuşturucu vererek cinsel tacizde bulunmaktan 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

ABD Adalet Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, eski CIA çalışanı Raymond'a verilen ceza duyuruldu.

Açıklamada, görev yaptığı ülkelerde kadınlara uyuşturucu vererek cinsel tacizde bulunmak, 28 kadının bilinçsiz durumdayken rızaları olmaksızın fotoğraflarını çekmek veya videolarını kaydetmek suçlarından 30 yıl hapis cezasına çarptırıldığı bildirildi.

Raymond'un, hakkındaki soruşturmayı öğrenmesinin ardından ilgili fotoğraf ve videoları silmeye çalıştığı aktarılan açıklamada, ayrıca Savcı Matthew M. Graves'in ifadelerine yer verildi.

Graves, "Bugün verilen ceza, sanığın 'ömrü boyunca cinsel saldırı suçlusu' olarak damgalanmasını ve hayatının geri kalanının önemli bir bölümünü parmaklıklar ardında geçirmesini sağlayacaktır." ifadesini kullandı.

2020'de görev yaptığı Meksika'nın başkenti Mexico City'deki konutunun balkonunda yardım çığlığı atan çıplak bir kadının görülmesinin ardından eski CIA çalışanı Raymond hakkında soruşturma açılmıştı.

ABD Adalet Bakanlığı, 7 Kasım 2023'te eski CIA çalışanı Brian Jeffrey Raymond'un, 2006 ile 2020 yılları arasında Mexico City'de ve görev yaptığı diğer yerlerde, büyükelçilik tarafından kiralanan konutlarda çok sayıda kadına cinsel saldırıda bulunduğunu bildirmişti.

Raymond, federal mahkemede görülen dava kapsamında, hakkındaki suçlamaları kabul etmişti.

Eski CIA çalışanının itirafları arasında, en az 28 kadının "bilinçsizken veya rıza gösteremeyecek durumdayken izinleri olmadan video ve fotoğraf kayıtlarını aldığı" bilgisi yer almıştı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Suç, CIA, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eski CIA Çalışanına 30 Yıl Hapis Cezası - Son Dakika

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