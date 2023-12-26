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Şehit Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşkın'ın cenaze namazı öncesi CHP Genel Başkanı'nın çelengi parçalandı•
13:02 •
Gazeteci Nuh Albayrak, 12 askerimizi şehit eden PKK'ya saldırı talimatını Netanyahu'nun verdiğini söyledi•
TUTUKLANDI
Karaman'da, eski damat ile kayınpeder arasındaki bıçaklı kavgada yaralanan ve tedavisinin ardından gözaltına alınan Yunus Duranel (36), sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklandı. Duranel, sağlık kontrolü sonrası basın mensubunun "Neden kavga ettiniz, pişman mısınız? " sorusuna "Hayır" diye cevap verdi.
Son Dakika › Güncel › Karaman'da bıçaklı kavgada yaralanan şahıs tutuklandı - Son Dakika