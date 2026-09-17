Eski eşini öldürüp, oğlunu yaraladıktan sonra kendi yaşamına son verdi - Son Dakika
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Eski eşini öldürüp, oğlunu yaraladıktan sonra kendi yaşamına son verdi

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Eski eşini öldürüp, oğlunu yaraladıktan sonra kendi yaşamına son verdi
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ADANA'nın Ceyhan ilçesinde Enes D. (49), 1,5 ay önce boşandığı Kezban Kabukçu'yu (52) tabancayla vurarak öldürüp, oğlu Yağız Ege D.'yi (13) ağır yaraladıktan sonra aynı silahla kendi yaşamına sona verdi.

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde Enes D. (49), 1,5 ay önce boşandığı Kezban Kabukçu'yu (52) tabancayla vurarak öldürüp, oğlu Yağız Ege D.'yi (13) ağır yaraladıktan sonra aynı silahla kendi yaşamına sona verdi.

Olay, gece saatlerinde Ceyhan ilçesi Namık Kemal Mahallesi'nde meydana geldi. Muğla'nın Marmaris ilçesinde oturan ve iki çocukları olduğu öğrenilen uzman jandarma emeklisi Enes D. ile Kezban Kabukçu, yaklaşık 1,5 ay önce boşandı. Kezban Kabukçu, boşanmanın ardından oğlu Yağız Efe D.'yi yanına alarak Adana'nın Ceyhan ilçesindeki ablası Nermin K.'nin evine yerleşti. Enes D., eski eşi Kezban K. ile konuşmak üzere Marmaris'ten Ceyhan'a geldi. İkili arasında evde henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine Enes D., belinden çıkardığı tabancayla eski eşi Kezban Kabukçu ve oğlu Yağız Ege D.'yi vurdu. Daha sonra tabancayı kendi başına dayayan Enes D., tetiğe basarak silahı ateşledi. Bu sırada evde bulunan Kabukçu'nun yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibi, Kabukçu ve Enes D.'nin öldüğünü belirledi. Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Yağız Ege D., ambulans ile Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan çocuğun hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Kezban Kabukçu ve Enes D.'nin cansız bedenleri, polisin olay yerinde yaptığı incelemenin arından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA
OlaylarGüncelCeyhanEgeSon Dakika

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