Eski Esnaf Başkanı Akşit, Evinde Ölü Bulundu

Eski Aydın Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanı Hulusi Akşit, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.
Zafer Mahallesi 109 Sokak'taki bir apartmanda yaşayan Akşit'ten (78) haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Çilingir yardımıyla eve girenler ekipler, yerde hareketsiz buldukları Akşit'in öldüğünü belirledi.
Akşit'in cenazesi incelemelerin ardından Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
