Eski Esnaf Başkanı Silahlı Saldırıya Uğradı
Eski Esnaf Başkanı Silahlı Saldırıya Uğradı

Eski Esnaf Başkanı Silahlı Saldırıya Uğradı
03.03.2026 11:59
Kuşadası'nda eski esnaf başkanı Hüsnü Öten, Harun Canbulat tarafından bacağından vuruldu.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, eski Kuşadası Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Hüsnü Öten'i (78) tabanca ile bacağından yaralayan Harun Canbulat (55) tutuklandı.

Olay, dün saat 10.00 sıralarında Kadınlar Denizi Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı'ndaki Kuşadası Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası binasının önünde meydana geldi. Eski Kuşadası Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Hüsnü Öten, aracından inip, binaya gireceği sırada Harun Canbulat'ın silahlı saldırısına uğradı. Üç el ateş eden Canbulat'ın tabancasından çıkan kurşunlardan biri Öten'in bacağına isabet etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı Öten, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan Harun Canbulat polisin çalışmasıyla yakalanıp, gözaltına alındı. Canbulat'ın işletmeciliğini yaptığı Kuşadası Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'na ait sosyal tesisteki restorandan çıkarılmasını hazmedemediği için olayın yaşandığı iddia edildi. Öte yandan saldırı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Polisteki işlemlerinin ardından dün akşam adliyeye sevk edilen Harun Canbulat, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Kuşadası, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eski Esnaf Başkanı Silahlı Saldırıya Uğradı - Son Dakika

SON DAKİKA: Eski Esnaf Başkanı Silahlı Saldırıya Uğradı - Son Dakika
