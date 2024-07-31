Eski Ferizli Belediye Başkanı Ahmet Soğuk'un Cinayetiyle İlgili 4 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
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Eski Ferizli Belediye Başkanı Ahmet Soğuk'un Cinayetiyle İlgili 4 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Eski Ferizli Belediye Başkanı Ahmet Soğuk\'un Cinayetiyle İlgili 4 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Sakarya'da eski Ferizli Belediye Başkanı Ahmet Soğuk'un silahlı saldırı sonucu öldürülmesiyle ilgili soruşturma devam ediyor. Tetikçi olduğunu itiraf eden Muhammet Furkan Ö. dahil olmak üzere 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. Cinayetin nedeni olarak Ferizli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir arsa satışı ihtimali üzerinde duruluyor.

31.07.2024 10:58
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SAKARYA'da eski Ferizli Belediye Başkanı Ahmet Soğuk'un (64) silahlı saldırıda öldürülmesiyle ilgili soruşturmada gözaltına alınan, tetikçi olduğunu itiraf eden Muhammet Furkan Ö.'nün (29) de aralarında olduğu 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Olay, 27 Temmuz'da Ferizli ilçesi Karadiken Mahallesi'nde meydana geldi. Ferizli'de, AK Parti'den girdiği 2009 ve 2019 yerel seçimlerini kazanıp 2 dönem belediye başkanlığı yapan Ahmet Soğuk, evinin 150 metre yakınında 54 UB 554 plakalı otomobiliyle seyir halindeyken silahlı saldırıya uğradı. Yaralanan Soğuk'un kontrolünü yitirdiği otomobil, mısır tarlasına uçtu. Kendi imkanlarıyla otomobilden inen Soğuk, yolda yere yığıldı. Mahallelinin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaptıkları kontrolde Soğuk'un öldüğünü belirledi. Ahmet Soğuk'un cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Ferizli'de toprağa verildi.

İncelemede, Ahmet Soğuk'un kullandığı aracın sürücü kapısı üzerinde 8 kurşun deliği tespit edildi. Soğuk'un bedeninde yapılan incelemede de sol kasığından 1 kurşun isabet ettiği ve atardamara gelen kurşunun kan kaybından ölüme sebep olduğu belirlendi. Polisin çalışmasında olayı gerçekleştirdiği iddia edilen Muhammet Furkan Ö. (29), M.G., N.E. ve O.E., İstanbul, Düzce ve Sakarya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Sakarya Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Şüphelilerin, saldırı sırasında aynı araçta oldukları öne sürülürken, olayla ilgili çok sayıda kişinin de ifadesi alındı.

Şüphelilerden Düzce'de yakalanan Muhammet Furkan Ö.'nün cinayeti kendisinin işlediğini, 'tetikçi' olduğunu itiraf ettiği belirtildi. Furkan Ö.'nün, İstanbul'da yakalanan M.G.'nin kendisine 'işi' verdiğini, amacının korkutmak olduğunu, öldürmek istemediğini söylediği öğrenildi. M.G. ile Sakarya'da yakalanan N.E. ve O.E. isimli kardeşler ise suçlamaları reddetti. Şüphelilerin yaralama, silahla tehdit gibi çeşitli suçlardan çok sayıda kayıtlarının olduğu tespit edildi. Cinayette kullanılan silah da yol kenarında bir tarlada bulundu.

Polis, cinayetin Ahmet Soğuk'un belediye başkanı olduğu dönemde müteşebbis heyeti üyesi olduğu Ferizli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB), bir arsa satışıyla ilgili olduğu ihtimali üzerinde dururken, emniyetteki sorguları tamamlanan 4 şüpheli bu sabah adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Eski Ferizli Belediye Başkanı Ahmet Soğuk'un Cinayetiyle İlgili 4 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eski Ferizli Belediye Başkanı Ahmet Soğuk'un Cinayetiyle İlgili 4 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
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