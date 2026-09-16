Eski futbolcunun oğlunu öldüren sanığa müebbet istemiyle dava açıldı - Son Dakika
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Eski futbolcunun oğlunu öldüren sanığa müebbet istemiyle dava açıldı

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Antalya Muratpaşa'da eski futbolcu Mehmet Cemil Altın'ın oğlu restoran işletmecisi Haluk Altın'ı öldüren sanık hakkında müebbet hapis istemiyle dava açıldı. İddianamede sanığın ruhsatsız tabancasını alarak ateş ettiği belirtilirken, sanık savunmasında Haluk'u vurma niyetinin olmadığını öne sürdü.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, eski futbolcu Mehmet Cemil Altın'ın oğlu restoran işletmecisi Haluk Altın'ı öldüren sanık hakkında müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca sanık C.B. hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis istemiyle hazırlanan iddianame, Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, işletme sahibi maktul Haluk Altın'ın "Mekanıma böyle gelemezsin" demesi üzerine sanık C.B. ile aralarında tartışma çıktığı belirtildi. Tartışmanın ardından sanığın aracına giderek ruhsatsız tabancasını aldığı aktarılan iddianamede, tabancanın sanığın elinden alınmaya çalışıldığı sırada maktulün vurulduğu kaydedildi.

Sanık C.B, iddianamede yer alan ifadesinde, maktulün babasının arkadaşının oğlu olduğunu ve restorana kız arkadaşı E.Ö. ile gittiğini anlattı.

Restoranda kız arkadaşı ve iki arkadaşı ile alkol almaya başladıklarını belirten sanık, Altın'ın kendisine hakaretler etmesi üzerine işletmeden ayrıldıklarını iddia etti.

Arkadaşlarını otomobille evlerine bıraktıktan sonra maktulün kendisini arayarak "Arkadaşlarını bırak gel" dediğini, bunun üzerine yeniden işletmeye gittiğini öne süren sanık C.B, hakaretlerin devam ettiğini ve 3 kişi tarafından darbedildiğini ileri sürdü.

C.B. otomobiline giderek tabancasını aldığını, bu sırada elindeki tabancanın alınmak istemesi sırasında yaşanan boğuşma esnasında silahın iki kez ateş aldığını iddia ederek, "Haluk'u vurma niyetim yoktu. Kendimi savunma amaçlı silaha yeltenmiştim. Haluk vurulduktan sonra o anda birisi kafama bir cisimle vurdu. Bayılmışım. Sonrasında gözümü açtığımda hastaneydim. Haluk'un istemeden ölümüne sebep olduğum için pişmanım." ifadelerini kullandı.

"İddianamenin kasten öldürmeden açılması yerindedir"

Müşteki avukatı Yağmur Burçin Sayın ise gazetecilere yaptığı açıklamada, sanığın amacının öldürmek olduğunu iddia ederek, "Tam bir sene sonra iddianamenin düzenlenerek kasten öldürmeden davanın açılması yerindedir. Ancak yanında silah taşıması, mekana gitmesinde plan ve kurgu da vardır. Sanığın en ağır cezayı alması için verebileceğim tüm mücadeleyi maktulün eşi ve çocuğu adına yapacağım." dedi.

Olay

Güzeloba Mahallesi 2152 Sokak'taki restorana 14 Eylül 2025 tarihinde kız arkadaşıyla gelen C.B. (38) ile işletme sahibi Haluk Altın (45) arasında çıkan tartışmada, C.B. işletmeci Altın'a tabancayla ateş etmişti. Ağır yaralanan Altın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Haluk Altın'ın, bir dönem Trabzonspor, Rizespor, Gaziantepspor ve Samsunspor'da forma giyen Mehmet Cemil Altın'ın oğlu olduğu öğrenilmişti.

Kaynak: AA

Mehmet Cemil, Muratpaşa, Antalya, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eski futbolcunun oğlunu öldüren sanığa müebbet istemiyle dava açıldı - Son Dakika

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