Eski Gölbaşı Belediye Başkanı, kadın personele baskı iddialarını açıkladı - Son Dakika
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Eski Gölbaşı Belediye Başkanı, kadın personele baskı iddialarını açıkladı

Eski Gölbaşı Belediye Başkanı, kadın personele baskı iddialarını açıkladı

Eski Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, seçimde kendisine destek verdikleri gerekçesiyle bazı kadın personele baskı uyguladığını ve istifa etmeye zorlandıklarını iddia etti. Şimşek, bu iddiaları desteklemek için Gölbaşı Belediyesinde görevlendirilen kadınları ziyaret etti ve basın açıklaması yaptı. Şimşek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e seslenerek, adalet, hak, hukuk ve kadın eşitliği söylemlerine rağmen Gölbaşı Belediye Başkanının kadınlara yönelik zulümlerini incelemesini istedi. Şimşek, insanlarla uğraşmak yerine Gölbaşı'na hizmet etmeye odaklanılması gerektiğini vurguladı.

20.04.2024 17:54
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Eski Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, seçimde kendisine destek verdikleri gerekçesiyle bazı kadın personele baskı uyguladığını ve istifa etmeye zorlandıklarını iddia etti.

Şimşek, Gölbaşı Belediyesinde daha önce ofis personeli olarak çalıştığı, yeni dönemde Park ve Bahçeler Müdürlüğünde görevlendirildiği belirtilen ve Ankara- Konya yolu Gölbaşı üst geçidi üzerinde ot toplayan kadınları ziyaret etti, onlarla birlikte ot topladı.

Burada gazetecilere açıklama yapan Şimşek, seçimde kendisine destek verdikleri gerekçesiyle bazı personele mobbing uyguladığını ve istifa etmeye zorlandıklarını iddia etti.

Şimşek, şunları söyledi:

"Bunların amacı adalet, hak, hukuk, kadın eşitliği değil, bunların amacı intikam almak. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e seslenmek istiyorum; her çıktıklarında hak, hukuk, adalet, demokrasi, kadın eşitliği diyorlardı. Özel'in, CHP'li Gölbaşı Belediye Başkanının kadınlara yaptığı zulümlere gelip bakmasını istiyorum. Hak, hukuk, adalet bu ise eğer söyleyecek bir şey bulamıyorum. Bu insanlar ekmeğinin peşindeler. Bu insanlar, çoluğuna çocuğuna, evine ekmek götüren insanlar. Bu kadınlarımız yeni değil, yıllardır belediyede çalışan insanlar. Bizden önceki yıllarda işe girenleri işten çıkarmadık. Çalışanın yanında olduk. Bugüne kadar vermiş olduğumuz özlük haklarını şimdiye kadar kimse vermedi. Ben buradan bir çağrıda bulunmak istiyorum. İnsanlarla uğraşmayı bıraksın, Gölbaşı'na hizmet etmek için çalışsın, elini taşın altına koysun, Gölbaşı'nı hak ettiği yere getirsin, bahane üretmesin, işini gücünü yapsın."

Kaynak: AA

Ramazan Şimşek, Yerel Haberler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eski Gölbaşı Belediye Başkanı, kadın personele baskı iddialarını açıkladı - Son Dakika

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