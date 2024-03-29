Eski Güney Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Jacob Zuma trafik kazası geçirdi - Son Dakika
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Eski Güney Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Jacob Zuma trafik kazası geçirdi

Eski Güney Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Jacob Zuma, memleketi KwaZulu-Natal eyaletinde trafik kazası geçirdi. Alkollü sürücünün kullandığı araç, Zuma'nın konvoydaki aracına çarptı. Zuma ve korumaları kazadan yara almadan kurtuldu. Kazanın kasıtlı olabileceği iddiaları gündeme geldi. Zuma, MKP'ye desteğini açıklamasından bu yana güvenliğinin azaldığını iddia etti. Zuma, 2023'te MKP'yi kurarak Afrika Ulusal Kongresi'nden ayrılmıştı.

29.03.2024 20:37  Güncelleme: 20:38
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Eski Güney Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Jacob Zuma, memleketi KwaZulu-Natal eyaletinde trafik kazası geçirdi.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, KwaZulu-Natal eyaletinin Eshowe bölgesinde alkollü sürücünün kullandığı araç, Zuma'nın konvoydaki aracına çarptı.

Zuma ve korumaları, kazadan yara almadan kurtuldu, alkollü sürücü gözaltına alındı.

Ulusun Mızrağı Partisi (MKP) Seçim İşleri Başkanı Musa Mkhize, devlet televizyonu SABC'ye verdiği demeçte, kazanın kasıtlı olabileceğine dikkati çekti.

Musa Mkhize, Zuma'nın MKP'ye desteğini açıklamasından bu yana güvenliğinin önemli ölçüde azaldığını ve hayatının tehlikede olduğunu iddia etti.

Mkhize, Zuma'nın kazadan sonra güvenli bir yere nakledildiğini söyledi.

Jacob Zuma

Günay Afrika'yı 2009-2018 döneminde yöneten Zuma, hakkındaki yolsuzluk ve kara para aklama iddialarının ardından partisi ANC tarafından yönetimden el çektirilmişti.

Zuma, 2023'te, 30 yıllık iktidar partisi Afrika Ulusal Kongresi'nden istifa ederek destekçileriyle MKP'yi kurmuştu.

ANC, ocak ayında bu partinin seçimlerden menedilmesi için Seçim Mahkemesine başvurmuştu.

Güney Afrika Seçim Mahkemesi, 26 Mart'ta aldığı kararla, MKP'nin seçimlere katılması için yasal engel bulunmadığını açıklamıştı.

Güney Afrika Seçim Komisyonundan (IEC) 28 Mart'ta yapılan açıklamada, MKP milletvekili aday adayı Zuma'nın, sabıka kaydı nedeniyle 29 Mayıs'taki genel seçimlere katılamayacağı duyurulmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Eski Güney Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Jacob Zuma trafik kazası geçirdi - Son Dakika

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