Eski Güney Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Jacob Zuma trafik kazası geçirdi

Varank: Dünyadaki tüm şartlara rağmen yılmadık, yorulmadık

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, dünyadaki tüm zorluklara rağmen çalışmalarını sürdürdüklerini ve hizmet etmek için gayret gösterdiklerini belirtti. Varank, rakip olduklarını iddia edenlerin millete hizmet dertlerinin olmadığını vurgulayarak, pazar günkü seçimde destek beklediklerini ifade etti.