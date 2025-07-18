Eski Hükümlülere İş İmkanı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Eski Hükümlülere İş İmkanı

18.07.2025 10:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'un Sungurlu ilçesinde eski hükümlüler için barut fabrikasında istihdam protokolü imzalandı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde eski hükümlü ve yükümlülerin barut fabrikasında istihdam edilmesine olanak sağlayacak iş birliği protokolünün imzalandığı bildirildi.

Sungurlu Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Sungurlu Denetimli Serbestlik Şube Müdürlüğünün girişimleriyle kentteki eski hükümlü ve yükümlülerin Ahlatcı Holding bünyesinde barut üreten Goldforce Makine ve Kimya Sanayi Ticaret AŞ'de istihdam edilmesi kararlaştırıldı.

Eski hükümlü ve yükümlülere iş olanağı verilerek topluma kazandırılmalarını sağlamak amacıyla yapılan anlaşmanın protokolü, Sungurlu Organize Sanayi Bölgesindeki Goldforce Makine ve Kimya Sanayi Ticaret AŞ'de düzenlenen törenle, Sungurlu Cumhuriyet Başsavcısı Suat Arslan ve Ahlatçı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatçı tarafından imzalandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Arslan, yükümlülerin topluma kazandırılmasının önemine değinerek, "Yükümlülerin işe yerleştirilerek topluma kazandırılmalarını sağlayıp kendilerine, ailelerine ve topluma faydalı birer birey olmalarına imkan sunuyoruz." ifadesini kullandı.

Arslan, iş insanı Ahmet Ahlatcı'ya katkılarından ötürü teşekkür etti.

Ahlatcı ise holding bünyesinde 7 bin kişiyi istihdam ettiklerine dikkati çekerek, "Bundan sonra da başsavcılığımızın ve bizim uygun göreceğimizin hükümlülerin holding bünyesinde çalışmalarına imkan vereceğiz. Bu tür çalışmaları hem sosyal hem de hayır işi görüyoruz ve tüm iş adamlarımızın da hükümlüleri işe almalarını istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İmza törenine Sungurlu Denetimli Serbestlik Müdür Vekili Hacı Bayram Kızılova ve Goldforce Makine ve Kimya Sanayi Ticaret AŞ Genel Müdürü Mehmet Tök de katıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Sungurlu, Ekonomi, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eski Hükümlülere İş İmkanı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Üniformasının önünü açarak hastaya göğüslerini gösteren hemşireye tepki yağıyor Üniformasının önünü açarak hastaya göğüslerini gösteren hemşireye tepki yağıyor
Damat düğünde babasını çileden çıkardı, en sonunda tokadı yedi Damat düğünde babasını çileden çıkardı, en sonunda tokadı yedi
Gelinin en mutlu günü kabusa döndü Gelinin en mutlu günü kabusa döndü
Ekme diyenlere inat ekti, tarladan bereket fışkırdı Ekme diyenlere inat ekti, tarladan bereket fışkırdı
Şas Partisi koalisyondan çekildi, Netanyahu parlamentoda çoğunluğu kaybetti Şas Partisi koalisyondan çekildi, Netanyahu parlamentoda çoğunluğu kaybetti
’Beyaz altın’ nöbeti Sabaha kadar silahla bekliyorlar 'Beyaz altın' nöbeti! Sabaha kadar silahla bekliyorlar
Tunceli Valisi Aygöl’ün esnaf ziyaretine damga vuran an Korumanın bakışlara dikkat Tunceli Valisi Aygöl'ün esnaf ziyaretine damga vuran an! Korumanın bakışlara dikkat
Pretty Little Baby’’ adlı şarkısıyla tanınan Connie Francis hayatını kaybetti Pretty Little Baby'' adlı şarkısıyla tanınan Connie Francis hayatını kaybetti
Real Madrid’i yıkan haber Sakatlığı nedeniyle 3 ay forma giyemeyecek Real Madrid'i yıkan haber! Sakatlığı nedeniyle 3 ay forma giyemeyecek
Fatih Altaylı hakkındaki iddianame hazır İşte istenen ceza Fatih Altaylı hakkındaki iddianame hazır! İşte istenen ceza
KKTC’nin kaderini değiştirecek keşif Miktarı açıklanmayan zengin su rezervi bulundu KKTC'nin kaderini değiştirecek keşif! Miktarı açıklanmayan zengin su rezervi bulundu

09:49
Yer: İstanbul Araç içerisinde cinsel ilişkiye girerken böyle yakalandılar
Yer: İstanbul! Araç içerisinde cinsel ilişkiye girerken böyle yakalandılar
09:35
CHP’li Semra Dinçer Meclis kürsüsüne çıplak ayakla çıktı
CHP'li Semra Dinçer Meclis kürsüsüne çıplak ayakla çıktı
08:12
İBB’ye yeni operasyon 14 şüpheli gözaltına alındı, 4 kişi aranıyor
İBB'ye yeni operasyon! 14 şüpheli gözaltına alındı, 4 kişi aranıyor
07:33
Memurlara tanınan doğum izni hakkının detayları Maaşta kesinti olacak mı
Memurlara tanınan doğum izni hakkının detayları! Maaşta kesinti olacak mı?
14:20
Kartalkaya davasında 10. celsede ara karar Tutuklu sayısı 20’ye yükseldi
Kartalkaya davasında 10. celsede ara karar! Tutuklu sayısı 20'ye yükseldi
14:10
Konyaspor Başkanı açıkladı: Fenerbahçe ile anlaştık
Konyaspor Başkanı açıkladı: Fenerbahçe ile anlaştık
14:04
26 ilde yapılan son seçim anketinde sürpriz sonuçlar
26 ilde yapılan son seçim anketinde sürpriz sonuçlar!
14:00
Abdulkadir Selvi ile DEM Parti arasında kriz Tülay Hatimoğulları’na ağır suçlama
Abdulkadir Selvi ile DEM Parti arasında kriz! Tülay Hatimoğulları'na ağır suçlama
13:56
Taffarel’den yıldız kaleciye mesaj: Galatasaray’a git
Taffarel'den yıldız kaleciye mesaj: Galatasaray'a git
13:53
Çağla Şıkel yaşını unutturdu Fiziğiyle genç kızlara meydan okudu
Çağla Şıkel yaşını unutturdu! Fiziğiyle genç kızlara meydan okudu
13:43
Euroleague’de 2025-2026 sezonu fikstürü belli oldu İşte derbi tarihi
Euroleague'de 2025-2026 sezonu fikstürü belli oldu! İşte derbi tarihi
13:34
Minguzzi ailesinin avukatı Rezan Epözdemir çileden çıktı: ’Senin kafanı kopartırız’ diyorlar
Minguzzi ailesinin avukatı Rezan Epözdemir çileden çıktı: 'Senin kafanı kopartırız' diyorlar
13:26
Türk futbolunun çınarı Denizlispor’a ikinci kez -12 puan cezası Kapanmanın eşiğindeler
Türk futbolunun çınarı Denizlispor'a ikinci kez -12 puan cezası! Kapanmanın eşiğindeler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2025 10:55:41. #7.11#
SON DAKİKA: Eski Hükümlülere İş İmkanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.