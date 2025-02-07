Eski Hükümlülere Meslek Eğitimi - Son Dakika
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Eski Hükümlülere Meslek Eğitimi

Muş'ta eski hükümlüler, meslek kursları ile topluma kazandırılıyor, sertifikalar alıyor.

07.02.2025 23:08
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Eski hükümlüler eğitim ve meslek kurslarıyla topluma kazandırılıyor

MUŞ - Muş Cumhuriyet Başsavcılığına bağlı çalışmalarını yürüten Denetim Serbestlik Müdürlüğü, hükümlülerin topluma yeniden kazandırılmasını sağlamak amacıyla başlattığı eğitim ve meslek edindirme programı sayesinde onlara meslek sahibi olma fırsatını sunuyor.

Program kapsamında infaz sürecinin ardından eğitim ve iyileştirme çalışmalarını yürüten Denetim Serbestlik Müdürlüğü, hükümlülere yönelik arıcılık, hayvancılık, sürü yönetimi, yumurtacılık, kanatlı hayvancılık ve doğalgaz tesisatçılığı gibi birçok alanda ücretsiz kurslar düzenliyor. Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile ortak yürütülen projeler sayesinde kurslara katılan hükümlüler, eğitimlerini başarıyla tamamladıktan sonra sertifikalarını alarak iş kurma fırsatı yakalıyor. Bu kapsamda 2024 yılı içinde gerçekleştirilen eğitim programlarında 105 kişi sürü yönetimi, 15 kişi ise arıcılık eğitimi alarak toplamda 120 hükümlü sertifika almaya hak kazandı.

Ayrıca, sürü yönetimi sertifikası alan hükümlülerden 6 kişi, İŞ-KUR tarafından desteklenen 'Eski Hükümlü Kendi İşini Kurma Projesi'ne yaptıkları proje başvuruları onaylandı. Bu kapsamda, kendilerine toplam 8 büyükbaş hayvan hibe desteği sağlandı. Bunun yanı sıra 13 eski hükümlünün sunduğu projeler değerlendirilmek üzere Denetim Serbestlik Müdürlüğü ekipleri tarafından İŞ-KUR İl Müdürlüğüne yönlendirildi.

Denetim Serbestlik Müdürlüğü Koruma Kurulları Bürosu Projeler Biriminden Sorumlu Uzman Derya Güler, hükümlülerin meslek edinerek yeniden topluma kazandırılmasının önemine vurgu yaparak, bu tür projelerin devam edeceğini belirterek, "Müdürlük olarak infaz süreci, eğitim ve iyileştirme bölümü ile topluma yeniden kazandırma süreci olmak üzere üç temel bölüme ayrılıyoruz. Öncelikle infaz sürecini yönetiyoruz, ardından hükümlülerin eğitim ve kişisel gelişimlerini destekliyoruz. Son aşamada ise hükümlülerin tekrar topluma kazandırılması ve kendi ayakları üzerinde durabilmeleri için çeşitli kurslar düzenliyoruz. Bu kapsamda arıcılık, hayvancılık, su yönetimi, yumurtacılık, kanatlı hayvancılık ve doğalgaz tesisatçılığı gibi birçok alanda eğitim veriyoruz. Bu kurslar sonucunda hükümlülerimize, normalde ücretli olan ancak Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile ortak yürüttüğümüz projeler sayesinde ücretsiz olarak sağlanan sertifikalar veriyoruz. Ayrıca, hükümlüler kursları tamamladıktan sonra İŞ-KUR projeleri aracılığıyla sundukları projelere destek sağlıyoruz. Böylece arıcılık, hayvancılık gibi alanlarda kendi geçimlerini sürdürebilmeleri için gerekli teşvikleri sunarak topluma yeniden faydalı bireyler olarak kazandırılmalarına yardımcı oluyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

Güncel, Eğitim, Hukuk, Tarım, Yaşam, Muş, Son Dakika

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