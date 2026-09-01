Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, Alihan Kuriş soruşturmasında yurt dışı çıkış yasağıyla serbest - Son Dakika
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Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, Alihan Kuriş soruşturmasında yurt dışı çıkış yasağıyla serbest

Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, Alihan Kuriş soruşturmasında yurt dışı çıkış yasağıyla serbest
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında ifade veren eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, 3,5 saat süren ve 12 sayfa tutan ifadesinin ardından adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi. Mahkeme, Şahin hakkında yurt dışı çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi. Örgüt yöneticisi Hilmi Tuna Kuriş'in kaçırılmasına aracılık eden aracın tahsis sahibi olduğu belirlenen Şahin, serbest bırakıldı.

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'Alihan Kuriş suç örgütü' soruşturması kapsamında ifadesi alınan eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, yurt dışı çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbiri ile serbest bırakıldı.

Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması' kapsamında ifade vermek için sabah saatlerinde Ankara Adliyesi'ne geldi. Şahin'in buradaki ifadesinin yaklaşık 3,5 saat sürdüğü ve 12 sayfa tuttuğu öğrenildi. Örgüt yöneticisi Hilmi Tuna Kuriş'in kaçırılmasına aracılık ettiği belirlenen aracın tahsis sahibi Şahin, ifadesinin ardından adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakim karşısına çıkan Şahin, yurt dışı çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbiri ile serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, Alihan Kuriş soruşturmasında yurt dışı çıkış yasağıyla serbest - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, Alihan Kuriş soruşturmasında yurt dışı çıkış yasağıyla serbest - Son Dakika
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