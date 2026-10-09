Eski İspanya Başbakanı Aznar, Avrupa\'nın GSYH payının %25\'ten %15\'e düştüğünü söyledi

Eski İspanya Başbakanı Jose Maria Aznar, Avrupa Birliği'nin (AB) güvenlik, enerji ve ticaret alanlarında aldığı kararların kıtanın küresel nüfuzunu zayıflattığını belirterek, "Avrupa için sorun şu: 19. yüzyılda Sanayi Devrimi'ni kazanmış olsak da mevcut Teknoloji Devrimi'ni kaybettik." dedi.

Dünya Seyahat ve Turizm Konseyinin (WTTC) 26. Küresel Zirvesi, seyahat ve turizm sektörünün geleceğine ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı oturumlarla Malta'da devam ediyor.

"Geleceği Yeniden Şekillendir" temasıyla 7 Ekim'de Malta'nın başkenti Valletta'daki Akdeniz Konferans Merkezi'nde başlayan zirvede seyahat ve turizm sektörünün geleceğini şekillendirecek başlıklar ele alınıyor.

Zirvenin "Değişen Dünyada Liderlik" oturumunda konuşan Jose Maria Aznar, ABD ile Avrupa arasındaki köklü ittifakın geçmişte yaşadığı krizleri ve karşı karşıya kaldığı stratejik dönüşümü değerlendirdi.

ABD ile Avrupa arasındaki ilişkilerin tarih boyunca son derece ciddi sınavlardan geçtiğine dikkati çeken Aznar, "Birleşik Krallık'ın eski Başbakanı Anthony Eden, bir ittifakın veya iki müttefikin en önemli değerinin her konuda uzlaşmak olmadığını, aksine aynı meselede görüş ayrılığına düşseniz dahi ittifakın en temel hedeflerini canlı tutabilmek olduğunu ifade etmişti. İşte asıl mesele bu." diye konuştu.

Aznar, ABD ile Avrupa arasındaki ilişkilerin tarih boyunca farklı krizler atlattığına işaret ederek, şunları dile getirdi:

"Örneğin, Eden dönemindeki Süveyş Kanalı Krizi, de Gaulle ile yaşanan kriz. de Gaulle, NATO'yu Paris'ten çıkardı ve NATO'nun askeri komutasından ayrıldı. Örneğin, Sovyetler Birliği'nin SS-20 füzelerine karşı Avrupa'ya konuşlandırılan, ABD'nin birincil füzelerinin krizi. Reagan döneminde 'Yıldız Savaşları (Star Wars)' diye hatırlanan SDI (Stratejik Savunma Girişimi) krizi. Çok ciddi bir krizdi. Irak Savaşı dönemindeki kriz. Bunların hepsi farklı krizlerdi ancak ittifakın gücü, sadece güvenlik ve NATO açısından değil siyasi ittifak anlamında da çok daha güçlüydü."

"Aksi takdirde giderek daha fazla güç kaybeden bir güç haline geleceğiz"

Aznar, ABD ve NATO'ya dayalı güvenlik anlayışının Avrupa'nın kararlarında belirleyici olduğunu vurguladı.

Bu yaklaşımın sonuçlarına ilişkin Aznar, şunları söyledi:

"Avrupa, oldukça karmaşık olan üç şeye karar vermişti. İlki, güvenliği dert etmemek çünkü ABD ve NATO yanımızda. İkincisi, Rusya'dan ucuz enerji. Üçüncüsü, Çin ile yapılan ticaret. Biz de oldukça huzurlu bir şekilde, kurduğumuz bu refah devleti düzeninde yaşıyorduk. Hepsi bundan ibaretti ve şimdi bazıları önce şöyle dedi: 'Haydi, ABD bize uyanın dedi. Savunma ve güvenliğe daha fazla harcama yapmalıyız dedi.' İkincisi, Ruslar 'Savaş nedeniyle artık enerji yok dedi' ve üçüncüsü, 'Çinliler Avrupa'yı yani bizim dünyamızı istila (ticari-ekonomik) ediyor.' İşte bu, artık farklı bir dünyanın ispatı ve Avrupa Birliği'nin buna vereceği cevap çok net olmalı. Aksi takdirde giderek daha fazla güç kaybeden bir güç haline geleceğiz."

Avrupa'nın askeri, ekonomik ve siyasi nüfuz kaybını stratejik hatalara bağlayan Aznar, 15 yıl önce Avrupa'nın dünya GSYH'sinin yüzde 25'ini temsil ettiğini anlattı.

"Bugün ise Dünya Gayrisafi Yurt İçi Hasılası'nın (GSYH) yüzde 15'ini temsil ediyoruz." diyen Aznar, şunları ifade etti:

"Neden? Trump yönetimi yüzünden mi? Biden yönetimi yüzünden mi? Bush yönetimi yüzünden mi? Hayır. Güvenlik konusunda çok yanlış kararlar aldık. Uyulması tamamen imkansız bir enerji planı tanımladık. Stratejiyle ilgili tüm meseleleri unuttunuz. Haftaya düzenleme ile başlıyoruz, bir sonraki hafta daha fazla düzenleme yapmaya karar veriyoruz ve ayın üçüncü haftasında yine daha fazla düzenleme yapıyoruz. Her ay, her yıl düzenleme üstüne düzenleme ve ekonomimiz büyümenin ne olduğunu unutuyor."

"Teknoloji Devrimi'ni kaybederseniz bu, artık Avrupa için güçlü bir itici güç olmaktan çıkar"

Aznar, ülkelerin ve bölgelerin küresel potansiyelinin demografi, teknolojik, askeri ve ekonomik güç ile kültürel etki olmak üzere 5 temel unsur üzerinden değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Avrupa'nın mevcut durumunu analiz eden Aznar, şunları kaydetti:

"Demografi, tam olarak en iyi döneminde değil. Askeri bir gücümüz yok. Teknolojik güç meselesine gelirsek Avrupa için sorun şu: 19. yüzyılda Sanayi Devrimi'ni kazanmış olsak da mevcut Teknoloji Devrimi'ni kaybettik. Teknoloji Devrimi'ni kaybederseniz bu, artık Avrupa için güçlü bir itici güç olmaktan çıkar. Son olarak kültürel değerler. Değerlerimizin etkisi, Batı dünyamızın durumu, karmaşık ve bulanık. İşte Avrupa hakkındaki değerlendirme budur. Avrupa konusunda ciddi bir liderlik sergilemek istiyorsanız bu sorular üzerinde tekrar tekrar düşünmek zorundasınız."

Aznar, Avrupa'nın küresel etkisini artırmak için avro ve tek pazarın hala önemli güçler olduğuna dikkati çekti.

Avrupa'nın ekonomik gücünün temelini oluşturan avro ile tek pazarın önemini vurgulayan Aznar, atılması gereken adımları şöyle sıraladı:

"Şu an Avrupa'daki tek pazarın içinde üye ülkeler arasındaki iç mevzuat kısıtlamaları, dünyanın geri kalanıyla olan gümrük vergilerinden daha fazla. Bu, mantıklı mı? Tek pazarı tamamlamak zorundasınız. Bankacılık Birliği'ni tamamlamak zorundasınız. Avroyu güçlendirmek zorundasınız. Varlığımızı güçlendirmeliyiz, enerji politikamızı, göç politikamızı, dış politikamızı, savunma politikamızı yeniden düşünmeliyiz. Bunu yapmak zorundayız, büyümeli, büyümeli ve büyümeliyiz.

Avrupa'nın sıradan bir isim olmak yerine etkili bir güç olabilmesinin tek yolu budur."

Zirve, bugün sona erecek.