Eski İsrail Başbakanı Lapid, hükümetin ihmalkarlığı nedeniyle Tel Aviv'in dış ilişkilerinde çöküş olduğunu belirtti - Son Dakika
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Eski İsrail Başbakanı Lapid, hükümetin ihmalkarlığı nedeniyle Tel Aviv'in dış ilişkilerinde çöküş olduğunu belirtti

Eski İsrail Başbakanı ve ana muhalefet lideri Yair Lapid, ülkesindeki ihmalkar bir hükümetin varlığı nedeniyle Tel Aviv'in dış ilişkilerinde çöküş yaşandığını söyledi. Lapid, Kanada hükümetinin İsrail'e silah satışını durdurma kararını eleştirerek, ülkesinin terörle mücadele ettiğini ve Kanadalıların gerçekleri anlamadığını savundu. Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly ise Kanada'nın İsrail'e silah ihracatını durduracağını açıklamıştı.

20.03.2024 02:31
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Eski İsrail Başbakanı ve ana muhalefet lideri Yair Lapid, ülkesinde "ihmalkar" olarak nitelendirdiği bir hükümetin varlığı nedeniyle Tel Aviv'in dış ilişkilerinde çöküşe tanık olduğunu belirtti.

Lapid, Kanada hükümetinin İsrail'e silah satışını durdurma kararına ilişkin X sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu.

Kanada'nın İsrail'e silah tedarikini durdurma kararının "yanlış, zararlı ve tehlikeli" olduğunu savunan Lapid, ülkesinin aşırılıkçı ve sert bir terör örgütüne karşı savaş yürüttüğünü, Kanadalıların gerçekte ne olduğunu anlamadıklarını ileri sürdü.

Lapid, "Bu, İsrail'in dış ilişkilerinin, kötü yönetilen, ihmalkar bir hükümet yüzünden çöktüğüne tanık olduğumuz gerçeğini değiştirmiyor." ifadesini kullandı.

Kanada İsrail'e silah satışına son verecek

Toronto Star gazetesine dün konuşan Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly, Avam Kamarası tarafından Filistin hakkında kabul edilen önergenin, bağlayıcı olmamasına rağmen Kanada hükümetinin bundan sonra "İsrail'e silah ihracatını durduracağını" söylemişti.

Askeri mal ve teknoloji ihracatına yönelik izinleri onaylama ve reddetme yetkisi bulunan Bakan Joly, yapılan bu değişikliğin "sembolik kalmayacağını", önemli olduğunu vurgulamıştı.

Üzerinde düzeltmeler yapılan önergede, "Filistin Devleti'nin tanınması" şeklindeki ifade "Filistin Devleti'nin kurulmasının desteklenmesi", İsrail'e yönelik silah satışlarıyla ilgili bölümde yer alan "askıya alma" ifadesi ise "durdurma veya yasaklama" şeklinde değiştirilmişti.

Önergedeki değişiklikler, Kanada Avam Kamarasında 117'ye karşı 204 oyla kabul edilirken, Başbakan Justin Trudeau'nun da önerge değişikliği lehine oy kullandığı bildirilmişti.

Dışişleri Bakanı Joly, İsrail'e askeri malzeme ve teknoloji ihracatına ilişkin ihracat izinlerini 8 Ocak itibarıyla geçici olarak askıya almıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Eski İsrail Başbakanı Lapid, hükümetin ihmalkarlığı nedeniyle Tel Aviv'in dış ilişkilerinde çöküş olduğunu belirtti - Son Dakika

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