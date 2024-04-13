Eski İsrail İstihbarat Başkanı: İsrail'in Gazze'ye yönelik hedefleri gerçek dışı

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Eski İsrail Askeri İstihbarat Dairesi (AMAN) Başkanı Amos Yadlin, Tel Aviv yönetiminin Gazze Şeridi'ne yönelik belirlediği hedeflerin "çelişkili ve gerçek dışı" olduğunu belirterek esir tutulan İsraillilerin serbest bırakılması karşılığında Gazze'ye yönelik savaşın sona erdirilmesi çağrısında bulundu.

İsrail devlet radyosuna konuşan, 2006-2010 yıllarında AMAN Başkanlığı görevini yürüten Yadlin, ülkesinin Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Başbakan Binyamin Netanyahu'nun "Hamas'ı bitirmek, esirleri kurtarmak ve Gazze'nin tehdit teşkil etmemesini sağlamak" hedeflerine ilişkin Yadlin, "6 ayın ardından şunu açıkça söylemeliyiz; hükümetin savaş için belirlediği hedefler gerçekçi değildi ve çelişkiliydi." dedi.

Yadlin, "Hamas'ın diğer Filistinli gruplarla omuz omuza, 27 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne giren İsrail ordusuna karşı hala şiddetli bir direniş sürdürdüğünü" ifade etti.

Esir tutulan İsraillilerin serbest bırakılması karşılığında Gazze'ye saldırıların sona erdirilmesine dair Yadlin, "Eğer (Hamas'ın Gazze'deki lideri Yahya) Sinvar, savaşı bitirmek istiyorsa, tüm kaçırılanların serbest bırakılması karşılığında bunu ona verelim." diye konuştu.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzey, güney ve orta bölgelerine karadan saldırı başlatmasına rağmen Hamas'ın esir tuttuğu İsraillileri geri getirmeyi başaramadı.

Gazze Şeridi'nde İsrail ordusu ile başta Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları olmak üzere Filistinli direniş grupları arasındaki çatışmalar sürüyor.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 500'ü çocuk, 9 bin 560'ı kadın olmak üzere 33 bin 686 Filistinli öldürüldü, 76 bin 309 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 260'ı karadan işgal sürecinde olmak üzere 604 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 463 Filistinli hayatını kaybetti.

Son verilere göre, İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten beri devam eden çatışmalarda 272 Hizbullah mensubu, 54 Lübnanlı sivil, 17 Emel Hareketi, 13 Hamas, 12 İslami Cihad mensubu ile 7 İsrailli sivil ve 11 asker öldü.