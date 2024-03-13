Eski İYİ Parti Milletvekili Ahmet Çelik\'i bıçaklayan kardeşi tutuklandı

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger: Yeni tedbirlerle kentte asayiş ve güvenliği sağlayacağız

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Adana'nın asayiş ve güvenliği için yeni tedbirler alacaklarını belirterek, kentin huzurunu ve güvenliğini sağlamak için polis, jandarma ve sahil güvenlik personelinin gece gündüz görev yaptığını söyledi. Köşger, silahla işlenen suçlarda ciddi azalma olduğunu ve Adana'nın olumsuz imajını düzeltmek için çalıştıklarını ifade etti. Ayrıca, geçen yıl Adana'da 6 bin 103 silah ele geçirildiğini ve yakın zamanda 7 organize suç çetesine operasyon düzenlendiğini açıkladı.