Eski Kademe Binası Sosyal Etkinlik Alanı Oluyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Eski Kademe Binası Sosyal Etkinlik Alanı Oluyor

Eski Kademe Binası Sosyal Etkinlik Alanı Oluyor
18.03.2026 14:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas Suşehri'nde atıl bina sosyal alan olarak restore ediliyor. İçinde sinema ve fitness olacak.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde, atıl vaziyette bulunan eski kademe hizmet binasının sosyal etkinlik alanı haline getirileceği bildirildi.

Belediye Başkanı Ahmet Ayhan Kayaoğlu, eski kademe binasında başlatılan tadilat ve restorasyon çalışmalarını inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Kayaoğlu, göreve geldikleri ilk günden itibaren hizmete devam etiklerini belirterek, gelişen ve büyüyen ilçe merkezindeki alanın hoş bir görüntü oluşturmadığından, sanayi bölgesine yakın alanda yeni bir kademe binası yaptıklarını belirtti.

Tüm araçları personelle o bölgeye götürdüklerini anlatan Kayaoğlu, "Bu alanımızı da içerisinde cep sineması, fitness salonu ve kafeteryaların bulunacağı sosyal etkinlik alanı olarak yapmaya karar verdik. Şu anda restorasyon ve tadilat çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. İnşallah kısa sürede bu çalışmalarımız tamamlanarak ilçemize güzel bir alan daha kazandırmış olacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Belediye, Güncel, Sivas, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eski Kademe Binası Sosyal Etkinlik Alanı Oluyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2026 15:07:45.
SON DAKİKA: Eski Kademe Binası Sosyal Etkinlik Alanı Oluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.