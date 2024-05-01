Eski Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Aile Terapi Merkezi\'nin \'gizli\' girişi hakkında açıklama yaptı

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(ANKARA) - Eski Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, ANKA Haber Ajansı'nın görüntülediği Keçiören Belediye binasının yakınlarında bulunan belediyeye ait Aile Terapi Merkezi'nin "gizli" girişi ile ilgili açıklama yaptı. Altınok, "Aday olduğu güne kadar Keçiören'de hiç gözükmeyen Keçiören Belediye Başkanının ahlaksızca attığı yeni iftira bir kez daha kendisinin ilçemizden bihaber olduğunu kanıtlamıştır. Otel olduğu iddia edilen ve yalan siyasetinin bir tezahürü olan açıklamadaki TOGEM binası, bizim tarafımızdan değil bizden önceki dönemde yapılmıştır" ifadelerini kullandı.

Eski Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'ıun resmi X hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Aday olduğu güne kadar Keçiören'de hiç gözükmeyen Keçiören Belediye Başkanı'nın ahlaksızca attığı yeni iftira bir kez daha kendisinin ilçemizden bihaber olduğunu kanıtlamıştır. Otel olduğu iddia edilen ve yalan siyasetinin bir tezahürü olan açıklamadaki TOGEM binası, bizim tarafımızdan değil bizden önceki dönemde yapılmıştır. Biz ise o binayı, vatandaşımızın hizmetine açtığımız ücretsiz Aile Terapi Merkezi ve belediyemizin gıda şirketi olarak kullandık. 5 yıllık sürede de kapısı halkımıza açık olan binaya 3 kez gitmemişimdir.

Binanın misafirhane olan kısmı da deprem bölgesinden gelen vatandaşlarımız gibi ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza tahsis edilmiştir. 20 yıllık görev sürem boyunca benim tek makamım oldu; o da sokaklardır, halkımızın yanıdır. Biz bahse konu olan yeri bırakın başkanlık makamında dahi oturmadık; gece gündüz demeden, yağmur çamur demeden, tatil demeden tüm mesaimizi Keçiören'imizin sokaklarında ve vatandaşımızla bir arada geçirdik. Şehrimizi de bu düsturla sayısız eserlerle donattık. Keçiören'i fildişi kulelerinden ve sosyal medyadan değil sahadan halkımızla beraber yönettik. Bunu da Keçiören halkı herkesten iyi bilir. Güneş balçıkla sıvanmaz, çamur at izi kalsın siyaseti çamur atanın elinde kalır."