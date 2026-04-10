Ayhan Bora Kaplan Davasında Savunmalar: Polisler Arasında Yöntem Çatışması ve İddialar

Ayhan Bora Kaplan suç örgütü davasının duruşmasında, eski KOM Şube Müdürü Kerem Gökay Öner, amiri Murat Çelik ile yöntemsel uyuşmazlıklar yaşadığını ifade etti. Öner, Çelik'in kanunsuz emirler verdiğini ve bu nedenle görevden azledilmesini istediğini söyledi. Ayrıca, operasyon sırasında kendi personelini seçemediği için stres yaşadığını ve evinin terörist evi gibi arandığını belirtti.

Duruşmada, Murat Çelik'in avukatı Cengiz Varol, örgütün devletin içine sızdığını ve polislerin bu nedenle hapis yattığını iddia etti. Varol, gizli tanık Serdar Sertçelik'in deşifre olduğu için kaçmak zorunda kaldığını ve örgütün yargıya kadar sızdığını savundu.

Kerem Gökay Öner, Sertçelik ile hiç görüşmediğini ve onun kaçışıyla ilgili mesaj aldığını ancak teyit edilemediğini açıkladı. Öner, amiriyle yaşadığı sorunlar nedeniyle görevden ayrılmak istediğini, ancak engellendiğini ifade etti. Ayrıca, soruşturma dosyasının gazetecilere sızdırıldığını ve bundan şikayetçi olduğunu belirtti.

Mahkeme, Öner'e mülakat odası iddialarını sordu; Öner, böyle bir odanın olmadığını ve sadece bir kez Kaplan'ı gördüğünü söyledi. Operasyona Çelik'in katılıp katılmayacağını bilmediğini de ekledi. Duruşma devam edecek.