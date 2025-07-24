Eski Lübnan Dışişleri Bakanı Buhabib Hayatını Kaybetti

Lübnan'ın eski Dışişleri Bakanı Abdullah Buhabib, geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede 84 yaşında hayatını kaybetti.

Lübnan haber ajansı NNA'da yer alan habere göre, eski Dışişleri Bakanı Buhabib, dün geç saatlerde kalp krizi geçirdi ve hastaneye kaldırıldı.

Buhabib'in kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtildi.

Meslek hayatına 1976 yılında Dünya Bankası'nda ekonomi uzmanı olarak başlayan Buhabib, daha sonra Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinden sorumlu baş kredi yetkilisi görevini üstlendi.

Mayıs 1983 ile Şubat 1990 arasında Lübnan'ın ABD Büyükelçiliği görevini yürüten Buhabib, 1992 yılında Dünya Bankası'nda Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölgesi Başkan Yardımcısı'na danışman olarak atandı ve ardından bölgesel iletişim birimi başkanlığı görevini üstlendi.

Buhabib, Eylül 2021 ile Şubat 2025 arasında, Başbakan Necib Mikati hükümetinde Dışişleri Bakanı olarak görev yaptı.