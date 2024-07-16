Eski Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar Yolsuzluk Davasından Beraat Etti

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Haber: Tenzile AŞÇI

(İZMİR) - Eski Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar'ın 2022 yılından beri "yolsuzluk ve rüşvet" iddialarıyla yargılandığı davada bütün suçlardan beraat ettiği mahkeme kararının gerekçesi yayımlandı. Kayalar, kurulan kumpasla iki yıl boyunca Menderes halkının iradesinin gasp edildiğini belirterek "Bu konuda asılsız iftira atanlar ve İçişleri Bakanlığı'na tazminat davası açmayı düşünüyoruz" dedi.

Menderes Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla 2022 Temmuz ayında Menderes Belediyesi'ne yönelik 'yolsuzluk' operasyonunda gözaltına alınan ve sonrasında adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Menderes Belediyesi eski Başkanı Mustafa Kayalar'ın yolsuzluk ve rüşvet alma suçundan 4 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada geçen haftalarda nihai karar çıkmıştı.

Kayalar'ın tüm suçlamalardan beraat ettiği kararın gerekçesi açıklandı. Kararın gerekçesinde "Sanık Mustafa Kayalar hakkında yapının ruhsat ve ekleri ile mevzuata aykırı olarak yapılmasına izin verilmesi ile haksız çıkar sağlandığına yönelik iddia ile alakalı varsayım dışı her türlü şüpheden uzak maddi veri bulunmadığına dair Mahkeme kabulü yerinde görülmüştür" denildi.

Mahkemenin gerekçeli kararına ilişkin ANKA Haber Ajansı'na konuşan Mustafa Kayalar, belediye başkanlığı görevini yerine getiremediği iki yıl için İçişleri Bakanlığı'na tazminat davası açacağını duyurdu.

"Menderes halkı da cezalandırılmış oldu"

Yargılandığı iki yıl boyunca Menderes halkının iradesinin gasp edildiğini belirten Kayalar, şu ifadeleri kullandı:

"İki yıl boyunca belediye başkanlığı yapmam engellendi. Bu süreçte hakkımda birçok asılsız iddia olmuştu. Bu konuda bütün suçlardan beraat ettim. Daha önce 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'görevi kötüye kullanmadan 6 ay ceza ve 10 bin lira para cezası almıştım. Rüşvet suçlamasından da beraat etmiştim. Daha sonra bu, istinaf mahkemesine gitti. İstinaf mahkemesinde hem 'görevi kötüye kullanmadan' hem de 'rüşvet' suçundan beraat ettim. Bu, en baştan beri bize yapılan bir kumpastı. Çünkü bizim ilk 500 günde yapılan icraatlarımız çok iyiydi. Halk tarafından takdir ediliyordu. İyi başlamıştık, iyi gidiyorduk. Daha sonra Menderes'in tekrar AK Parti'ye geçmesi için bir kumpas kuruldu. Biz, hakkımızda soruşturma varken yani dava açılmadan görevden alındık. Bu süreçte belediyeyi iki yıl çalışdırtmadılar. Ama iki yıl sonunda aklandık. Ama olan Menderes halkına oldu. Çünkü sadece ben cezalandırılmadım. Menderes halkı da cezalandırılmış oldu."

"Avukatımla görüşüp gerekli çalışmaları yapacağız"

Göreve iadesi konusunda daha önce başlattıkları davanın sonuçlanmadığını ancak İçişleri Bakanlığı'na tazminat davası açmayı planladıklarını kaydeden Kayalar, şunları söyledi:

"Şu an bizim İçişleri Bakanlığı'na açılmış bir davamız var. Ocak ayında açmıştık. Altı ay oldu. Altı aydır sonuçlanmayan bir dava var. O da geriye dönüş davasıydı. Görev süremiz bitti tabi hiçbir anlamı kalmadı ama bu konuda avukatımla görüşüp gerekli çalışmaları yapacağız. Bu konuda asılsız iftira atanlar ve İçişleri Bakanlığı konusunda bir tazminat davası açmayı düşünüyoruz."