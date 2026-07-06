Eski Müdür Yardımcısına İdam Cezası

NANJİNG, 6 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinde bulunan Nanjing Kalkınma Bölgesi İdare Komitesi'nin eski Müdür Yardımcısı Yang Youlin, rüşvet almaktan idam cezasına çarptırıldı.

Jiangsu eyaletinin Changzhou kentindeki Orta Halk Mahkemesi pazartesi günü açıkladığı kararında Yang'ın siyasi haklardan ömür boyu mahrum bırakılmasına ve tüm kişisel mal varlığına el konulmasına da hükmetti.