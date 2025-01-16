Eski Muhtar, Eşini Pompalı Tüfekle Öldürdü

Güncel

MARDİN'in Mazıdağı ilçesinde eski muhtar Ali Kaya (85), eşi Latife Kaya'yı (80) pompalı tüfekle ateş ederek öldürdü.

Olay, akşam saatlerinde Mazıdağı ilçesine bağlı kırsal Atalar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre mahallenin eski muhtarı Ali Kaya, henüz bilinmeyen nedenle evinde uyuyan eşi Latife Kaya'ya pompalı tüfekle ateş etti. Latife Kaya olay yerinde hayatını kaybederken, silah sesini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaya'nın cenazesi otopsi için hastane morguna götürülürken, Ali Kaya gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.