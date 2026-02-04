Efeler Belediyesi'nden Türkiye Kuvayı Milliye Mücahitler Derneği Aydın Şubesi'ne Yer Tahsisi - Son Dakika
Efeler Belediyesi'nden Türkiye Kuvayı Milliye Mücahitler Derneği Aydın Şubesi'ne Yer Tahsisi

04.02.2026 12:37  Güncelleme: 13:36
Efeler Belediye Meclisi, Mesudiye Mahallesi'nde bulunan eski muhtarlık binasını Türkiye Kuvayı Milliye Mücahitler Derneği Aydın Şubesi'ne tahsis etti. Başkan Yetişkin, milli mücadele bilincinin güçlenmesine katkı sağlamayı hedeflediklerini ifade etti.

(AYDIN) - Efeler Belediye Meclisi'nde alınan kararla, Mesudiye Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi ile Mesudiye Caddesi köşesinde bulunan eski muhtarlık binası, Türkiye Kuvayı Milliye Mücahitler Derneği Aydın Şubesi'ne tahsis edildi.

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, Efeler Belediyesi'nin katkılarıyla Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyan Kuvayı Milliye Araştırma Merkezi'nin kurulmasına öncülük etmişti. Aydın'da hayata geçirilen merkez için protokol imzalanmış, Kuvayımilliye ruhunun gelecek nesillere aktarılması hedeflenmişti.

Yetişkin, yeni dernek binası tahsisiyle de bu vizyonunu sürdürdü. Tahsisle birlikte Türkiye Kuvayı Milliye Mücahitler Derneği Aydın Şubesi, çalışmalarını daha kullanışlı bir binada sürdürecek.

Yetişkin, Aydın'ın Kurtuluş Savaşı'ndaki tarihsel rolüne dikkati çekerek, bu mirası yaşatmanın belediyecilik anlayışlarının temel taşlarından biri olduğunu vurguladı. Yetişkin, hem Kuvayı Milliye Araştırma Merkezi hem de dernek binası aracılığıyla milli mücadele bilincinin toplumda daha da güçlenmesini amaçladıklarını dile getirdi.

Türkiye Kuvayı Milliye Mücahitler Derneği Aydın Şube Başkanı Mehmet Sarı, "Kurtuluş Mücadelesi'nde ilk kıvılcım Aydın'dan yakılmasına rağmen 1951 yılında kurulan ve 1991'de Aydın şubesi açılan Türkiye Kuvayı Milliye Mücahitler Derneği Aydın Şubesi'nin bir hizmet binası yoktu. Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin'in girişimleri sayesinde hizmet binamıza kavuştuk. Başkan Yetişkin'e ve meclis üyelerine çok teşekkür ederim" dedi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Sivil Toplum, Belediye, Türkiye, Güncel, Efeler, Aydın, Son Dakika

Efeler Belediyesi'nden Türkiye Kuvayı Milliye Mücahitler Derneği Aydın Şubesi'ne Yer Tahsisi

SON DAKİKA: Efeler Belediyesi'nden Türkiye Kuvayı Milliye Mücahitler Derneği Aydın Şubesi'ne Yer Tahsisi - Son Dakika
