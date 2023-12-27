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Eski Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi tekrar gözaltına alındı - Son Dakika
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Eski Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi tekrar gözaltına alındı

Eski Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, devlet sırlarını ifşa ettiği gerekçesiyle tutuklu yargılandığı cezaevinden kefaletle serbest bırakıldıktan sonra tekrar gözaltına alındı. Kureyşi'nin gözaltına alınma şekli şiddetle kınandı.

Eski Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi tekrar gözaltına alındı
27.12.2023 - 22:01,
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Eski Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, "devlet sırlarını ifşa ettiği" gerekçesiyle tutuklu yargılandığı cezaevinden 22 Aralık'ta kefaletle serbest bırakılmasının ardından tekrar gözaltına alındı.

Dawn gazetesindeki habere göre, Pakistan Adalet Hareket Partisi'nin (PTI) sosyal medya platformu X hesabından, Kureyşi'nin gözaltına alındığı görüntüler paylaşıldı ve olaya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Kureyşi'nin 22 Aralık'ta kefaletle serbest bırakıldığı Ravalpindi kentindeki Adiala Cezaevi önünde tekrar gözaltına alındığı bildirildi.

Eski Dışişleri Bakanı ve halihazırda Pakistan Adalet Hareket Partisi (PTI) Başkan Yardımcısı Kureyşi, gözaltına alındığı sırada polisin Yüksek Mahkemenin kararıyla "alay ettiğini" belirterek, "Beni yine sahte bir davadan gözaltına alıyorlar." diye konuştu.

Görüntülerde yaka paça gözaltına alındığı görülen Kureyşi, "Ben ulusu temsil ettim, masumum ve hiçbir neden olmaksızın siyasi intikam için hedef alınıyorum." dedi.

Habere göre, Kureyşi'nin ailesi dün, kefalet ücretini ödemek üzere Adiala Cezaevi'ne geldi ancak eski dışişleri bakanının "kamu güvenliğine veya kamu düzeninin korunmasına zarar verecek herhangi bir şekilde hareket etmesini" önlemek amacıyla 15 gün tutuklu kalmasına karar verildi.

Polis yetkilileri ise gözaltına ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

PTI, olayı şiddetle kınadı

PTI'dan yapılan açıklamada, Kureyşi'nin gözaltına alınma şekli "şiddetle" kınandı.

Açıklamada, "Şah Mahmud Kureyşi'nin Yüksek Mahkeme tarafından kefaletle serbest bırakılmasının ardından utanç verici bir şekilde gözaltına alınması, yargının ve adalet sisteminin yüzüne vurulmuş bir tokattır." ifadesine yer verildi.

Cumhurbaşkanı Arif Alvi de olaya ilişkin yaptığı açıklamada, eski bir dışişleri bakanına "onur kırıcı bir şekilde" davranılmasının yetkililerin dikkatini çekmesi gerektiğini vurguladı.

Kureyşi, 22 Aralık'ta kefaletle serbest kalmıştı

Eski Başbakan İmran Han, yargılandığı yolsuzluk davasında mahkemenin hakkında verdiği tutuklama kararının ardından 5 Ağustos'ta polis tarafından yakalanmış ve cezaevine gönderilmişti.

Han hakkında yargılandığı yolsuzluk davası kapsamında verilen 3 yıl hapis cezası 29 Ağustos'ta ertelenerek eski Başbakan'ın kefaletle serbest bırakılmasına hükmedilmişti ancak 30 Ağustos'ta hakim Abul Hasnat Zülkarneyn, savcılığın talebi üzerine "devlet sırlarını ifşa etmekle" suçlanan Han'ın tutukluluk süresini uzatmıştı.

Eski Dışişleri Bakanı Kureyşi de benzer sebeple 19 Ağustos'ta İslamabad'daki evinde yakalanarak cezaevine gönderilmişti.

Federal Soruşturma Ajansı (FIA), eski Başbakan Han ve yardımcılarına Devlet Sırları Yasası'nı ihlal etmekten dava açmıştı.

PTI geçen ay tutuklu yargılanan Han ve Kureyşi'nin kefaletle serbest bırakılması talebiyle Yüksek Mahkemeye başvurmuştu.

Yüksek Mahkeme 22 Aralık'ta eski Başbakan Han ve Kureyşi'nin kefaletle serbest bırakılmasına karar vermiş ve her birinin 1 milyon Pakistan rupisi değerinde kefalet senedi sunmasını istemişti.

Kaynak: AA
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