Mersin\'de Eski Sevgili Cinayeti

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MERSİN'de eski sevgilisi Çetin Gençay'ın (36) tabancayla vurup öldürdüğü Hamiyet Çetin Görmezer (43) toprağa verildi.

Olay, 6 Ağustos'ta Tarsus ilçesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. Çetin Gençay, 3 yıl birlikte olup ayrıldığı Hamiyet Çetin Görmezer'i çalıştığı fabrikanın çıkışında bekledi. Gençay, Hamiyet Çetin Görmezer ile yanındaki arkadaşı Feriye Gözüala (25) ile tartıştı. Bu sırada Gençay, yanındaki tabancayla 2 kadına da ateş etti. Gözüala, olay yerinde yaşamını yitirdi, ağır yaralanan Görmezer, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Bölgeden uzaklaşan Gençay, 100 metre ileride aynı tabancayla başına ateş edip yaşamına son verdi. Hastanede tedaviye alınan Görmezer de dün hayatını kaybetti. Ailesinin Mersin Adli Tıp Kurumu'ndan aldığı Görmezer'in cenazesi, Tarsus Şehir Mezarlığı'na getirildi. Görmezer, kılınan cenaze namazının ardından götürüldüğü Sucular Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.