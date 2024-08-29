Eski Sevgili Tarafından Saldırıya Uğrayan Kadın Yardım İstedi - Son Dakika
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Eski Sevgili Tarafından Saldırıya Uğrayan Kadın Yardım İstedi

Eski Sevgili Tarafından Saldırıya Uğrayan Kadın Yardım İstedi

Sultangazi'de takip edilen eski sevgilisi tarafından aracıyla sıkıştırılan kadın, saldırıya uğradı. Olay yerine gelen mahalle sakinlerinin tepkisi üzerine saldırgan kaçtı.

29.08.2024 15:14
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Emin YEŞİL-İSTANBUL, SULTANGAZİ'de takip ettiği eski sevgilisini aracıyla sokakta sıkıştıran şüpheli, araca arkadan çarptıktan sonra inip kadını darbetti. Eski sevgilisinin aracının kapısını ve camını kıran şüpheli, kadının yardım çığlıklarıyla gelen mahallelinin tepkisini görünce olay yerinden kaçtı.

Olay, İsmetpaşa Mahallesi'nde dün saat 23.30 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, bir kişi aracıyla evine giden eski sevgilisini takip etmeye başladı. Takip edildiğini fark eden genç kadın, sokak aralarına girerek izini kaybettirmeye çalıştı. Ancak, bir sokakta önündeki aracın durması üzerine genç kadında, aracını durdurmak zorunda kaldı. Kendisini takip eden eski sevgilisi, aracıyla kadının aracına arkadan çarptı. Kısa süre sonra ise, araçtan inen kişi önce eski sevgilisinin aracının ön sol kapısını açarak kırmaya çalıştı, daha sonra kadına saldırdı. Bununla da yetinmeyen saldırgan, dirseği ile aracın arka camına vurarak kırdı. Şüpheli aracına tekrar binerek geri geri gittikten sonra yeniden genç kadının aracına çarptı. Genç kadın ise, "yardım edin" diye bağırarak mahalle sakinlerinden yardım istedi. Mahallelinin tepkisi üzerine şüpheli aracıyla olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Genç kadın, ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ederken o anlar çevredekilerin cep telefonu kameralarına yansıdı.

Kaynak: DHA

Sultangazi, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eski Sevgili Tarafından Saldırıya Uğrayan Kadın Yardım İstedi - Son Dakika

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