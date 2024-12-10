ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Adana'nın Kozan ilçesinde eski sevgilisinin kardeşi B.T.'yi tabanca ile yaralayan Servet Aslan sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer yandan Kozan Devlet Hastanesi'nde tedavisi devam eden B.T.'nin durumunun iyi olduğu belirtildi.
Son Dakika › Güncel › Eski Sevgilinin Kardeşine Silahlı Saldırı: Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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